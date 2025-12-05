Nella splendida cornice del Conservatorio di Musica Scarlatti di Palermo si svolto ieri il quinto Memorial Avv. Cav. Lucio Torcivia, organizzato dal CESFAT, laboratorio ANS di Criminologia e Sociologia forense intestato alla memoria dell’illistre Avv. Torcivia.

Ricco di emozioni, riflessioni, confronti, programmazione di progetti per monitorare, contrastare e combattere la violenza. Presenti il Direttore del Conservatorio Scarlatti di Palermo Prof. Visconti che ha ospitato il CESFAT, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo, ANS, Rete Nazionale Forense, IUS, Forensics Group, AICS, N.A.C.A , ARU e StarlineTS che hanno patrocinato l’evento.





I relatori Dott. Nicola Aiello Giudice Tribunale dei minorenni di Palermo, avv. Salvatore Vitrano penalista e dirigente Cesfat, dott. Vincenzo Torricelli sociologo relazionale, professional counselor e dirigente Cesfat, avv. Riccardo Ruta penalista e il moderatore avv. Cesare Faiella penalista e dirigente Cesfat hanno contribuito con la loro preparazione ed empatia a coinvolgere tutti i professionisti, docenti e genitori che hanno presenziato all’evento.

La presenza della sig.ra Zaccaria mamma di Sara Campanella con la Sua testimonianza ha fatto riflettere tutti i presenti su una possibile creazione di una nuova fattispecie di reato che sanzioni la condotta dei familiari che fomentano la violenza di genere o quanto meno escludere per il delitto di femminicidio la scriminante dei rapporti familiari tra il favoreggiatore e il favorito .

Un ringraziamento particolare è stato fatto al Prof. Arch. Andrea Ferrara, Prof. Carmelo Bartolo Crisafulli Criminologo e Sociologo delle migrazioni e avv. Fabrizio Dioguardi per le belle parole dedicate al ricordo dell’avv. Torcivia.





Presenti inoltre il Dott. Maurizio Lo Galbo in rappresentanza della Città Metropolitana, il Sindaco di San Giuseppe Jato dott. Giuseppe Siviglia, l’avv. Fabrizio Dioguardi Consigliere Ordine avvocati di Palermo e Membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Rete Nazionale Forense, Il Presidente di IUS avv. Ornella Costa, Sociologa e Criminologa D.ssa Sabrina Apuzzo Presidente N.A.C.A Nazionale e Dirigente Cesfat, la Sociologa e Criminologa Prof.ssa Maria Giovanna Ruggeri Dirigente ANS Dipartimento Sicilia e Dirigente Cesfat; il Giurista, Criminologo e Sociologo Forense Prof. Giuseppe Giocaliero PhD Dirigente ANS Dipartimento Sicilia e Dirigente Cesfat; l’ investigatore Riccardo Calabrese Dirigente Cesfat, l’avv. Sebastiano Migliore Dirigente Cesfat, il Dott. Lino Ilacqua Dirigente Nazionale Corpo Agroforestale Italiano, l’Ing. Michele Micalizzi delegato della sezione di Palermo delle Guardie D’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, l’ avv. Antonio Rocco Coordinatore Nazionale N.A.C.A, il condominialista dott. Antonino Di Caccamo Presidente N.A.C.A Sicilia, il condominialista e Revisore Dott. Fulvio Schembri Coordinatore N.A.C.A Sicilia revisori, l’ Uff. Cav. Dott. Vincenzo Miccoli Presidente ANFI sez. Bagheria, Nicola Cascina Dirigente Associazione Le Ali per avere presenziato all’evento.

Un ringraziamento è andato a tutti gli avvocati, sociologi, criminologi, psicologi, condominialisti, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze di Polizia, i docenti dei plessi scolastici che hanno presenziato al Memorial.





il Direttore Prof. Cav. Andrea Torcivia ha pubblicamente ringraziato il figlio Lucio che lo segue nei seminari sulla legalità per le belle parole che ha dedicato a Suo nonno.

Ringraziamenti all’imprenditore Mauro Di Dino titolare della Ditta RIMAM unico sponsor da cinque anni del Memorial avv. cav. Lucio Torcivia.

Una menzione a tutti gli uomini del Corpo Agroforestale Italiano e della Guardia Agroforestale Italiana che sono stati presenti al Memorial e che hanno dato un contributo alla sicurezza.

Durante il Memorial è stata consegnata alla sig.ra Zaccaria una targa alla Memoria di Sara Campanella la Sua adorata figlia che continuerà a “vivere” per combattere ogni forma di violenza. Una Missione, quella del CESFAT che continuerà nelle scuole, nelle università, nelle aziende, nei complessi condominiali per monitorare, contrastare e sconfiggere questa piaga sociale rappresentata dalla violenza.

Luogo: Conservatorio Scarlatti Palermo , Palermo

