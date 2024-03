Il Gruppo Territoriale di Messina del Movimento 5 Stelle organizza il flash mob #SiamoTuttiSardegna, in programma per domani sabato 2 marzo alle 17 a Piazza Cairoli (lato monte, pressi Pasticceria Irrera). Questo evento festoso e significativo avrà luogo per celebrare la vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna, auspicando che si continui su questa strada anche in Sicilia.

Alessandra Todde, stimata deputata del Movimento 5 Stelle, ha trionfato nelle votazioni dello scorso fine settimana, superando il diretto avversario della coalizione di centrodestra. Tale successo, ottenuto grazie al “campo giusto”, come lo ha definito il presidente Giuseppe Conte, costituito da M5S e Pd, rappresenta un segnale tangibile di cambiamento per l’intero Paese.

Il Gruppo Territoriale di Messina del Movimento 5 Stelle si augura che il centrosinistra prosegua in tal senso anche in Sicilia, con una coalizione credibile e con un programma che guardi ai problemi concreti dell’Isola, liberandola dalla morsa di una destra che pensa ad impiegare la maggior parte delle risorse finanziarie per il Ponte sullo Stretto, mettendo in secondo piano le reali necessità, riguardanti famiglie, lavoro, collegamenti, dissesto idrogeologico.

Francesco Pagano, responsabile del Gruppo Territoriale di Messina del Movimento 5 Stelle dichiara: “Sono felice della vittoria del M5S in Sardegna con Alessandra Todde, con cui, tra l’altro, condivido il percorso accademico all’università di Pisa. Ancora una volta, il Movimento ha dimostrato di essere vivo e vegeto, di mantenere intatti i propri ideali di uguaglianza e solidarietà, di essere attento e propositivo alle questioni del territorio, di avere al proprio interno persone di elevata cultura e professionalità, contrariamente a certa narrazione. La Sardegna condivide con la Sicilia l’insularità e numerosi problemi evidenziati anche dalla presidente Todde: sanità pubblica carente, trasporti deficitari, tessuto imprenditoriale impoverito, a cui il governo Schifani non riesce a porre rimedio, avvitandosi su una politica più attenta all’equilibrio delle poltrone che alle necessità dei Siciliani. Il M5S, per contro, vuole proporre soluzioni a tutti i livelli: nazionale, regionale e cittadino. A Messina, la costituzione del Gruppo Territoriale ci consente di essere fucina di idee e progetti per la nostra città a partire dall’ascolto dei cittadini. Il flash mob #SiamoTuttiSardegna – conclude Pagano – rappresenta un momento di condivisione e di festa per tutti coloro che credono in un futuro migliore, più giusto e solidale. Invitiamo, quindi, tutti i cittadini di Messina a partecipare numerosi a questa manifestazione di gioia e di speranza”.





Luogo: Piazza Cairoli

Data Inizio: 02/03/2024

Data Fine: 02/03/2024

Ora: 17:00

Artista: Gruppo Territoriale di Messina del Movimento 5 Stelle

Prezzo: 0.00

