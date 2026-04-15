A Messina, nel villaggio di Catarratti, sorge un edificio che oggi racconta molto più di un semplice stato di abbandono. Si tratta dell’ex scuola del quartiere: un tempo luogo di formazione e crescita, oggi ridotta a un rudere circondato da degrado, silenzio e incuria. Una trasformazione che non riguarda soltanto la struttura fisica, ma riflette una crisi più profonda, quella del valore attribuito all’istruzione.

A denunciarlo è Santina Paone, conosciuta nel quartiere come Sandy Paone, componente del Circolo di Messina del Movimento Politico “Partiamo da Qui”, prossima a candidarsi nelle competizioni amministrative.





«Per anni, tra quelle aule, si sono formate generazioni di bambini. Era un punto di riferimento per la comunità, uno spazio vivo in cui si costruivano relazioni e si gettavano le basi per il futuro. Oggi, al posto delle voci degli alunni, restano rifiuti, infiltrazioni e vegetazione incolta. L’edificio è diventato progressivamente un luogo insicuro, simbolo di una gestione pubblica inefficace», afferma Paone.

I residenti segnalano da tempo una situazione ormai insostenibile. Le denunce si sono susseguite negli anni, accompagnate da promesse di intervento mai concretizzate. Nel frattempo, il degrado è avanzato, trasformando l’area in un’emergenza anche dal punto di vista igienico-sanitario.





Non sono mancati tentativi di utilizzo temporaneo della struttura. In alcune fasi, infatti, l’edificio è stato destinato ad accogliere famiglie in emergenza abitativa. Una soluzione che ha suscitato forti polemiche, soprattutto a causa delle condizioni precarie dell’immobile, ritenute inadeguate a garantire dignità e sicurezza. Un intervento emergenziale che, secondo molti cittadini, ha evidenziato l’assenza di una visione strutturale.

Parallelamente, negli anni si sono moltiplicate le proposte di riqualificazione: dalla creazione di un centro sociale all’attivazione di nuovi servizi per il quartiere, fino all’ipotesi di realizzare asili nido. Idee che dimostrano una volontà diffusa di recuperare lo spazio, ma che restano ancora oggi senza seguito concreto.





La questione, però, va oltre la destinazione d’uso dell’edificio. L’abbandono dell’ex scuola di Catarratti rappresenta un segnale chiaro e preoccupante: quando si lascia morire un luogo educativo, si rischia di mettere in secondo piano il valore stesso dell’istruzione. In territori già segnati da fragilità sociali, questo significa alimentare disuguaglianze e ridurre le opportunità per le nuove generazioni.

Recuperare quell’edificio non è soltanto una questione urbanistica, ma una scelta politica e culturale. Significa decidere se investire realmente nel futuro della comunità o continuare a rincorrere emergenze senza mai risolverle.

Per i cittadini di Catarratti, resta la speranza di vedere finalmente un cambiamento concreto. Perché una scuola abbandonata non è mai soltanto un edificio vuoto: è il segno di una comunità che rischia di perdere fiducia nel proprio domani.

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