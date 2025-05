“Con grande convinzione ho accettato l’invito di Legacoop a partecipare a questo momento di confronto utile e concreto su uno dei modelli più solidi e radicati del nostro tessuto economico, quello della cooperazione. Si tratta di una leva fondamentale di sviluppo sociale ed economico nel Mezzogiorno, e in Sicilia in particolare, per favorire l’inclusione, valorizzare le competenze locali, promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla crescita dei territori”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, durante il convegno “L’economia cooperativa motore di sviluppo del Mezzogiorno“, promosso da Legacoop Sicilia a Villa Airoldi, a Palermo.

Un sostegno concreto al mondo cooperativo

“Il mio obiettivo – ha aggiunto – è quello di sostenere sempre di più questo mondo, semplificando l’accesso agli strumenti regionali e comunitari e costruendo politiche capaci di rispondere ai bisogni reali degli operatori del settore. Rafforzare la cooperazione significa investire su un modello sostenibile, inclusivo e resiliente, in grado di generare lavoro stabile e valorizzare le risorse della nostra terra”.

“Un ringraziamento sentito va al presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, per il dialogo costante, la visione condivisa e l’impegno con cui porta avanti, ogni giorno, la rappresentanza di un mondo vitale per l’economia regionale. Il governo Schifani continuerà a essere al fianco di chi crede in un’economia fondata sulla responsabilità, sulla solidarietà e sulla partecipazione”, ha concluso l’assessore Tamajo.

Le dichiarazioni dell’assessore alle Attività Produttive rafforzano il ruolo strategico della cooperazione come motore di sviluppo equo e sostenibile nel contesto siciliano e meridionale.

Un messaggio chiaro di fiducia istituzionale e impegno concreto verso un modello economico che punta su inclusione, partecipazione e responsabilità collettiva, con il sostegno attivo del governo regionale.

