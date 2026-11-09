Teatro gremito per il secondo appuntamento della stagione di quiNteatro. L’attore toscano ripercorre la propria vita e la carriera attraverso racconti, ironia e canzoni, accompagnato da Laura Di Mauro.

Ci sono prime volte che appartengono alla giovinezza e altre che, proprio quando si pensa di aver già vissuto abbastanza, acquistano un significato nuovo. È da questa prospettiva che Paolo Conticini ha condotto il pubblico del Teatro Trifiletti in un viaggio intimo e coinvolgente attraverso la propria storia, trasformando il palcoscenico in uno spazio di ricordi, confessioni, musica e riflessioni.





Sabato 7 novembre, il teatro milazzese ha accolto a sala gremita “La prima volta – Atto secondo”, appuntamento numero due della stagione teatrale promossa dall’associazione quiNteatro. Una serata che ha saputo andare oltre il semplice intrattenimento, regalando agli spettatori l’occasione di ritrovarsi, almeno per qualche istante, nelle esperienze e nelle emozioni raccontate dal protagonista.

Con la naturalezza di chi sa instaurare un rapporto diretto con la platea, Conticini ha ripercorso alcune tappe significative della propria vita, intrecciando episodi personali e momenti della sua carriera artistica. Un excursus che ha restituito il ritratto di un percorso costruito attraverso incontri, occasioni, scelte e nuove sfide, senza rinunciare a quello sguardo ironico e leggero che contraddistingue l’artista.





Il cuore dello spettacolo è proprio il valore delle prime volte, osservate da una prospettiva particolare: quella di chi ha superato i cinquant’anni e comprende quanto sia importante continuare a concedersi esperienze inedite, senza considerare mai conclusa la possibilità di sorprendersi. Perché le prime volte non appartengono soltanto alla giovinezza: possono arrivare a qualsiasi età e assumere, con il tempo, un significato ancora più profondo.

A rendere il racconto ancora più dinamico e suggestivo è stata la componente musicale, con numerose canzoni che hanno accompagnato il percorso narrativo, diventando parte integrante della storia e contribuendo a scandirne i passaggi emotivi. Fondamentale anche la presenza di Laura Di Mauro, interprete di grande sensibilità artistica , il cui contributo ha arricchito lo spettacolo, creando un dialogo artistico capace di dare ulteriore ritmo e intensità.





Tra sorrisi, momenti di leggerezza e passaggi più intimisti, il pubblico ha partecipato con trasporto, lasciandosi coinvolgere da una narrazione che ha saputo alternare divertimento e introspezione. Non sono mancati gli spunti di riflessione: il tempo che passa, il coraggio di rimettersi in gioco, il valore delle esperienze e la capacità di guardare alla propria esistenza con curiosità, senza perdere il desiderio di scoprire ancora qualcosa di sé.

Con questo spettacolo, Paolo Conticini ha confermato ancora una volta la propria versatilità, dimostrando di essere un artista poliedrico, capace di muoversi con disinvoltura tra recitazione, canto e racconto autobiografico. Una presenza scenica che non si limita a intrattenere, ma che riesce a creare una connessione autentica con chi ascolta.

Luogo: Teatro Trifiletti, Via Cumbo Borgia, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

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