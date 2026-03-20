Slitta a lunedì 30 marzo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’evento ‘Milo Experience Day’, organizzato dalla Pro Loco di Milo (CT). La decisione è stata presa per garantire il regolare svolgimento delle attività in programma e consentire a tutti i partecipanti di vivere pienamente una giornata dedicata alla valorizzazione dell’offerta territoriale e all’incontro tra operatori turistici, aziende locali e professionisti del settore provenienti da tutta la Sicilia orientale. Il programma resta invariato: l’iniziativa prenderà il via alle ore 8.30 in piazza Belvedere a Milo con l’accoglienza degli ospiti e la registrazione dei partecipanti.





A partire dalle ore 9.30 saranno in programma escursioni e attività outdoor per far conoscere da vicino il territorio e le sue peculiarità naturalistiche. Dalle ore 12.00 spazio alle degustazioni e alle visite in vigna, mentre alle ore 13.00 è previsto un light lunch con prodotti tipici locali. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, la giornata si concluderà con un momento di incontro B2B tra operatori turistici e aziende presso il Centro Servizi di Milo, occasione concreta di confronto e di avvio di nuove collaborazioni.





All’evento parteciperanno tour operator, albergatori, guide, professionisti del turismo e rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali del territorio, che avranno l’opportunità di visitare Milo, le sue aziende e le sue attrattive, dall’enogastronomia allo sport outdoor, fino alle esperienze legate alla cultura e all’intrattenimento. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere Milo come destinazione turistica completa in ogni periodo dell’anno, valorizzando un patrimonio fatto di paesaggi, tradizioni, produzioni locali ed esperienze autentiche.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

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