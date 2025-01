“Piena solidarietà e vicinanza al giornalista palermitano Salvo Palazzolo per le gravi minacce ricevute a seguito delle inchieste che sta conducendo -ha commentato Carolina Varchi, parlamentare di Fratelli d’Italia, capogruppo in commissione Giustizia”.

Salvo Palazzolo -ha aggiunto – noto per la sua professionalità, dedizione e integrità, rappresenta un esempio di giornalismo serio e coraggioso, sempre impegnato nel riportare fedelmente i fatti di cronaca e giudiziari, contribuendo a far luce su temi di estrema rilevanza, come le attività di Cosa Nostra e delle organizzazioni mafiose. Recentemente autore di una serie di approfondimenti su scarcerazioni di mafiosi che impongono attività di ulteriore controllo rispetto alle scelte della Magistratura di sorveglianza, anche in considerazione dell’orientamento di questa maggioranza di Governo, orientata per la permanenza di tutte le misure ostative a permessi e concessioni nei confronti di chi non prende le distanze dal proprio vissuto mafioso.

A lui va la mia sincera attestazione di stima e il sostegno incondizionato affinché possa proseguire, senza timore, nel suo prezioso lavoro al servizio della verità e della giustizia”, ha infine concluso Varchi.

