Mineo si è vestita di colori, arte e tradizioni con “Fiori e Cultura per Mineo”, la manifestazione dedicata alla storia, alla cultura e alla valorizzazione del territorio, promossa grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, commercianti e cittadini.

Ad aprire ufficialmente la due giorni sono stati il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, la presidente dell’associazione “Un Battito ed un Respiro”, dott.ssa Roberta Brullo, e il deputato regionale del gruppo Mpa – Grande Sicilia, on. Giuseppe Lombardo, intervenuto in rappresentanza della Regione Siciliana.

«Abbiamo dato il via a una manifestazione che celebra la storia, la cultura e le tante ricchezze del nostro territorio», dichiara la presidente Brullo.

«Come associazione desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con impegno, passione e spirito di collaborazione, hanno reso possibile questo evento. Il lavoro dei volontari, delle associazioni, delle istituzioni e dei cittadini ha contribuito a trasformare Mineo in un luogo ancora più accogliente e ricco di bellezza».





La manifestazione ha previsto un programma di spettacoli, danza e racconti culturali e ha offerto ai visitatori un’esperienza capace di coniugare tradizione, arte e identità: «Un ringraziamento particolare va ad Anna Manduca, Eleonora Valentino e a quanti hanno curato l’allestimento degli spazi folkloristici e la realizzazione del suggestivo angolo dedicato al poeta mineolo Paolo Maura, testimonianza preziosa della nostra memoria storica e culturale», aggiunge la dott.ssa Brullo.

«Manifestazioni come questa dimostrano quanto sia importante fare rete per promuovere e valorizzare il patrimonio della nostra terra».

Dopo il successo registrato lo scorso anno, la consigliera comunale Anna Manduca ha voluto riproporre l’iniziativa, arricchendola attraverso la collaborazione con l’associazione “Un Battito ed un Respiro”.

Il progetto è così cresciuto, trasformandosi in una manifestazione articolata e partecipata, con appuntamenti culturali, folkloristici e momenti di aggregazione sociale: «Questo evento rappresenta per me e per il mio team un risultato importante e motivo di grande soddisfazione», afferma Manduca.





«La mia squadra è composta da cittadini sempre pronti a sostenere ogni iniziativa utile alla comunità. Essere riusciti, pur ricoprendo un ruolo di minoranza in Consiglio comunale, a ideare, promuovere e realizzare una manifestazione di questa portata dimostra che, quando ci sono impegno, passione, serietà e capacità di fare squadra, è possibile ottenere risultati concreti».

«Abbiamo scelto di lavorare in maniera costruttiva, mettendo al centro Mineo, la sua cultura, le sue tradizioni e la partecipazione dei cittadini. Il risultato raggiunto è il frutto del contributo della mia squadra, delle associazioni, dei commercianti e di tutte le persone che hanno creduto nella manifestazione e ne hanno sostenuto la realizzazione».





La consigliera Manduca ha rivolto inoltre un ringraziamento all’on. Giuseppe Lombardo «per l’impegno costante e l’attenzione riservata alla comunità di Mineo» e al sindaco Giuseppe Mistretta «per la collaborazione e la disponibilità dimostrate».

«Il successo di “Fiori e Cultura” non rappresenta soltanto la buona riuscita di un evento», conclude Manduca.

«È la dimostrazione che anche dai banchi dell’opposizione si può fare politica attraverso le idee, la presenza sul territorio e la capacità di trasformare i progetti in realtà. Questo risultato appartiene a tutti coloro che hanno collaborato e costituisce un ulteriore stimolo a continuare a lavorare per la nostra comunità».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.