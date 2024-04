Mirabilia Network, il lucano Angelo Tortorelli rieletto Presidente per acclamazione

L’Associazione Mirabilia Network, a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 21 Camere di Commercio italiane (compreso quella lucana) per mettere in collegamento e valorizzare aree accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti UNESCO – Patrimonio dell’Umanità, nel corso di un’Assemblea tenuta ieri ha rinnovato i propri organi, confermando per acclamazione Angelo Tortorelli (già Presidente della Camera di commercio di Matera) alla guida del network e confermando il board che ha guidato l’Associazione negli ultimi anni.

“È per me una grande soddisfazione, mista ad orgoglio e ad un grande senso di responsabilità, continuare a guidare Mirabilia Network nell’ambito del nuovo mandato”, ha dichiarato Tortorelli, ringraziando i componenti del Consiglio di Amministrazione per la rinnovata fiducia.

“Le sfide che ci attendono, sul fronte del turismo culturale e sostenibile, sono molte, così come sono tante le ricadute che interessano i nostri nodi territoriali e gli operatori economici. Non a caso l’Unione Europea ha congiunto le due connotazioni e oggi parla esplicitamente di ‘turismo culturale sostenibile’ come elemento essenziale delle strategie di sviluppo regionale e macroregionale, offrendo una nuova prospettiva in quanto pone il patrimonio culturale e le comunità locali al centro dei processi decisionali, rispondendo con efficacia alle sfide legate al sovraffollamento, all’appropriazione culturale e alla perdita di autenticità”.

Il Presidente Tortorelli, che resterà in carica per i prossimi tre anni, ha anche espresso soddisfazione per il peso specifico che la Camera di commercio della Basilicata continuerà ad esercitare nel partenariato di Mirabilia; un segno di riconoscenza rispetto alle origini del progetto, ma anche di riconoscimento delle competenze maturate nel corso degli anni in cui l’Associazione è cresciuta in Italia e oggi rappresenta un modello che è stato mutuato anche dalla Francia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.