Le Eolie superano il test Mirabilia e si candidano come meta per eventi complessi di importanti dimensioni.

Dopo otto anni, Mirabilia – la fiera del turismo culturale – torna nelle Isole Eolie in versione ampliata e lo fa in grande stile con un’operazione che coinvolge circa 500 partecipanti in quattro giorni dal 13 al 17 ottobre.

Un programma articolato di eventi che per i primi due giorni ha visto due delegazioni di buyer internazionali esplorare le isole Eolie sottoponendoli a un concentrato di paesaggi mozzafiato e di emergenze culturali e naturalistiche caratterizzanti il sito UNESCO delle Isole Eolie. Gli operatori esteri del turismo hanno avuto la possibilità di visitare 5 isole in due giorni, mentre quelli del settore enogastronomico hanno fatto una full immersion di un giorno tra i principali produttori di capperi e vino di Lipari e Salina.

Pur non disponendo di strutture ricettive con capienze tali da ospitare per intero le diverse delegazioni (buyer turismo, buyer food, seller, presidenti e segretari delle Camere di Commercio, relatori e ospiti), grazie ad un approccio integrato e coordinato, è stato possibile distribuire i partecipanti in modo funzionale alla gestione dell’evento forti di una logistica interna a rete composta da bus e taxi che ha consentito di volta in volta di garantire la presenza dei delegati nelle diverse location per i talk, i B2B, le cene, le escursioni e le occasioni di intrattenimento. Anche per la logistica esterna è stato necessario adottare un approccio intermodale che ha consentito di trasferire i partecipanti con navette, pullman, aliscafi e navi in base ai diversi giorni/orari, mezzi e località di provenienza e permanenza.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Mirabilia Network e dalla Camera di Commercio di Messina che ha individuato in Federalberghi Isole Eolie il partner locale per l’organizzazione dei servizi e della logistica. Le aziende partecipanti ai workshop state individuate dalle 21 Camere di Commercio aderenti al network Mirabilia, caratterizzato per la presenza di siti UNESCO nei propri territori, con apposite circolari, trasmesse ai propri iscritti con codici ateco riconducibili ai settori del turismo e dell’enogastronomia.

I 54 buyer del settore turismo sono stati individuati da Italian Exhibition Group (IEG), mentre i 65 del settore enogastronomico sono stati selezionati da Assocamerestero e dall’Istituto per il Commercio Estero. I relatori del convegno – incentrato sulla cucina italiana nel mondo e su turismo culturale e mobilità – sono stati selezionati dall’Associazione Mirabilia Network e dalla Camera di Commercio di Messina.

Nel corso dell’evento c’è anche stata l’opportunità di definire un importante accordo tra il CONAI e i Comuni eoliani per l’individuazione di azioni tese a migliorare il ciclo di raccolta e gestione dei rifiuti.

Soddisfatto il presidente di Federalberghi Isole Eolie, Christian Del Bono: si è trattato di un test notevole per il nostro territorio che ha risposto bene alle sollecitazioni di un evento di dimensioni importanti che aveva necessità particolari, come la gestione di attività ed eventi in parallelo. Il tutto è stato possibile grazie alla selezione di fornitori e risorse umane esperte e di qualità ai quali va il nostro plauso. Così come occorre sottolineare l’impegno e la volontà dell’Associazione Mirabilia e della Camera di Commercio di Messina per aver ritenuto di offrire alle Eolie un’opportunità di valorizzazione e di promozione di primaria importanza, premiata dall’eccezionale presenza di un gran numero di autorità in rappresentanza del Governo, della Regione Siciliana e dei vertici delle Camere di Commercio e di Unioncamere.

Va, altresì, sottolineato l’apporto degli studenti dell’Istituito I.E.C. Vainicher di Lipari che, in alternanza scuola lavoro, hanno consentito di migliorare l’assistenza agli ospiti tanto nelle tre diverse location dell’evento quanto presso le numerose strutture ricettive coinvolte, così da contribuire a compensare gli effetti della particolare distribuzione sul territorio.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.