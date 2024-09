I dipendenti dell’Asp di Palermo potranno viaggiare a prezzi scontati su autobus e tram dell’Amat. La convenzione firmata nei giorni scorsi dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria, Daniela Faraoni, e dal Presidente della municipalizzata, Giuseppe Mistretta, è finalizzata allo sviluppo di una mobilità sostenibile. L’obiettivo è di favorire l’uso del mezzo pubblico e decongestionare il traffico veicolare. Erano presenti alla sottoscrizione dell’accordo, tra gli altri, il Direttore generale dell’AMAT, Domenico Caminiti ed il Consigliere del CDA, Rosario Mingoia.



La convenzione che, oltre ai dipendenti dell’Asp, è estesa anche al personale in regime contrattuale libero professionale o in convenzione (come ad esempio SAS e Dusman) prevede tariffe agevolate sulle linee urbane di bus e tram.

Due le tipologie di abbonamenti previste: 110 euro l’anno per 4 linee oppure 30 euro a trimestre, sempre per 4 linee. Le tariffe agevolate sono estese anche ai familiari conviventi dei dipendenti dell’ASP.

“La convenzione biennale sottoscritta con l’Amat – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – si inserisce nell’ambito dei progetti finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale, allo snellimento del traffico pendolare da e per le sedi di lavoro e all’utilizzo dei mezzi pubblici o servizi eco-compatibili, oltre che come Azione positiva – prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO, ndr) – per i nostri dipendenti”.

La convenzione prevede, inoltre, iniziative di mobilità (nuove fermate o parziali modifiche di percorsi dei bus) per facilitare l’accesso degli utenti alle strutture sanitarie dell’Asp. Nell’ambito dell’accordo tra i due Enti, l’Asp di Palermo promuoverà iniziative di prevenzione e promozione della salute (tra cui gli screening oncologici) rivolti ai dipendenti dell’Amat e ai loro familiari.

