Monreale appuntamento sabato prossimo dedicato al vino, alla terra e alla tradizione. Sabato 14 novembre 2026, Monreale si prepara ad accogliere gli amanti dell’enogastronomia con degustazioni gratuite, musica dal vivo e attività per i più piccoli.



Arriva per la prima volta l’atteso appuntamento con San Martino a Monreale – Vino, terra e tradizione. Quella del 2026 è infatti la prima edizione di questa manifestazione, nata per celebrare l’eccellenza e l’identità del territorio attraverso i suoi sapori autentici. L’inaugurazione ufficiale sarà affidata al sindaco Alberto Arcidiacono e agli assessori al turismo Nadia Battaglia e allo spettacolo Salvo Giangreco. L’evento si terrà sabato 14 novembre 2026 nella suggestiva cornice dell’Antivilla Comunale (Piazza Guglielmo II, Monreale), a partire dalle ore 18:00 fino alle 23:00.





“L’essenza di un territorio, in un calice” è il leitmotive di questa edizione d’esordio, pensata per valorizzare le produzioni locali e offrire ai visitatori un’esperienza sensoriale completa. Un percorso dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali, con uno spazio focalizzato su cibo, vino e olio del territorio. I partecipanti avranno l’opportunità di ricevere 10 degustazioni di vini in omaggio.

La serata sarà accompagnata da musica Live Duo, che farà da colonna sonora all’evento. Dalle 18:00 alle 20:00 è in programma un apposito workshop per i bambini, rendendo la manifestazione aperta e accogliente anche per le famiglie.

• Ingresso: Gratuito con QR code.

Per maggiori informazioni e per scaricare il QR code d’ingresso è possibile visitare il sito ufficiale www.caliciamonreale.it.

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