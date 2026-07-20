La presenza di Tommaso Romano, autore della prefazione di Rime Sboccate. Sonetti licenziosi di Francesco Cusa, darà particolare rilievo al secondo appuntamento della rassegna letteraria Chiasso d’Arte, in programma venerdì 24 luglio 2026 alle ore 17 al Chiasso Beato Pino Puglisi di Monreale.

La raccolta, pubblicata da Edizioni AureaNox e illustrata dalla pittrice e curatrice Claudia Scavone, propone una scrittura ironica, grottesca e dissacrante, costruita attraverso il recupero e la reinvenzione della tradizione delle rime baciate e alternate. Il libro affronta il corpo, il desiderio, il costume e le contraddizioni umane attraverso una poesia vivace e provocatoria, nella quale la forma metrica dialoga con la satira contemporanea.





Filosofo, poeta, critico, saggista ed editore, Tommaso Romano è una delle figure più autorevoli del panorama culturale siciliano. Laureato in Filosofia e Pedagogia e specializzato in Sociologia, ha insegnato Filosofia, Scienze umane, Scienze della comunicazione ed Estetica, svolgendo anche attività accademica in università italiane ed europee. Fondatore della casa editrice Thule, ha dedicato una parte consistente della propria ricerca alla filosofia, alla letteratura, alla memoria culturale e allo studio delle personalità intellettuali siciliane. È inoltre autore del pensiero filosofico definito Mosaicosmo, fondato su una visione plurale e organica della conoscenza e dell’esperienza umana.

La sua prefazione accompagna il lettore dentro l’universo poetico di Cusa, interpretandone il rapporto con la tradizione licenziosa, il gioco linguistico, l’ironia e la libertà espressiva. La partecipazione di Romano offrirà dunque un contributo critico essenziale per comprendere il senso letterario di un’opera che utilizza la provocazione come strumento di osservazione della società.





L’incontro sarà moderato da Rosario Lo Cicero Madè, presidente dell’Associazione Culturale Festina lente. Interverranno Claudia Scavone, coautrice del progetto iconografico del volume, e l’attore Roberto Fabbricatore, che interpreterà alcuni sonetti della raccolta.

Al termine della presentazione Francesco Cusa proporrà “Drums & Books”, la performance nella quale parola, voce, ritmo e improvvisazione musicale confluiscono in un’unica azione scenica. Il testo poetico diventa materia sonora e la batteria interviene come una seconda voce, amplificando il carattere teatrale e performativo del libro.





Batterista, compositore, scrittore e docente di Batteria e percussioni jazz al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, Cusa torna a Monreale dopo il concerto in trio, la presentazione del romanzo 2056 e il progetto Pinocchio tra suono e colore – Cusa Madè al Teatro Imperia. È inoltre reduce dalla recente esibizione allo Spasimo di Palermo nell’ambito del Sicilia Jazz Festival.

L’appuntamento assumerà anche il carattere di una festa per i sessant’anni di Francesco Cusa, compiuti il 20 luglio. In oltre quarant’anni di attività, il musicista ha sviluppato una carriera internazionale e una produzione che attraversa jazz, improvvisazione, narrativa, poesia, saggistica e performance.

La seconda edizione di Chiasso d’Arte è curata e organizzata dall’Associazione Culturale Festina lente, con il patrocinio gratuito della Città di Monreale, in collaborazione con l’Auser di Monreale – Circolo Biagio Giordano, rappresentata dal sindacalista Biagio Cigno, e con la poetessa Maria Sapienza. La rassegna è stata inaugurata il 10 luglio con la presentazione di Je suis Ducrot di Francesco Teriaca, che ha registrato una significativa partecipazione di pubblico.





La scelta del Chiasso Beato Pino Puglisi assume un valore che va oltre la semplice collocazione dell’evento. Lo spazio, recuperato e restituito alla cittadinanza dopo anni di degrado, è stato sottratto alla microcriminalità e trasformato in un luogo d’arte, cultura e partecipazione civile. L’intitolazione al sacerdote ucciso dalla mafia richiama il suo pensiero più autentico, racchiuso nelle parole «E se ognuno fa qualcosa», che diventano qui una concreta pratica di riqualificazione urbana, responsabilità collettiva e presidio culturale.

Saranno presenti il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, l’assessore allo Sport e allo Spettacolo Salvatore Giangreco, l’assessore all’Istruzione Patrizia Roccamatisi, il dott. Enzo Ganci dell’International Police Association – Comitato locale di Palermo, il senatore Carmine Mancuso, Giuseppe Sommatino di Profili TV, una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Carabinieri e il maestro Pippo Madè, autore dell’opera dedicata al Beato Pino Puglisi scelta come immagine della rassegna.

Luogo: chiasso beato pino puglisi, Chiasso Beato Pino Puglisi, 3, MONREALE, PALERMO, SICILIA

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