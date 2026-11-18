Palermo 18 novembre 2026 – “Purtroppo ancora una volta si assiste all’ennesima inaccettabile tragedia sul lavoro. Ancora una volta assistiamo a un dato incontrovertibile, la perdita di una vita durante quella che sarebbe dovuta essere una normale giornata di lavoro”, dichiarano i segretari di generali Fillea Cgil Palermo, Filca Csil Palermo Trapani e Feneal Uil Cosimo Lo Sciuto, Francesco Danese e Pasquale De Vardo, a proposito della morte di Agostino Presti, il lavoratore della Toto Costruzioni, impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario Ogliastrillo- Castelbuono.

“I lavoratori sono sconvolti e addolorati, hanno deciso di riunirsi in assemblea per l’intera giornata di domani – annunciano Lo Sciuto, Danese e De Vardo – E’ l’ultimo di una lunga scia di sangue che attraversa i luoghi di lavoro siciliani. Attendendo i sacrosanti accertamenti giudiziari che dovranno essere quanto più celeri possibile, ancora una volta denunciamo un sistema in cui ogni 8 ore un lavoratore perde la vita. Non bastano i cordogli, non bastano le lacrime, servono interventi concreti, strutturali e globali. Una formazione reale e adeguata, maggiori investimenti sulle misure di sicurezza nei cantieri e un sistema di controlli capillare, affinché tutto questo non accada mai più”.

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