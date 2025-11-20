“Rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro al neo provveditore agli Studi di Palermo Bernardo Moschella, la sua nomina rappresenta un momento importante per l’intera comunità scolastica del territorio, che guarda con fiducia alla sua esperienza e capacità di guidare e coordinare un settore tanto delicato e strategico”. Lo afferma il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata. “La Cisl Scuola è da sempre impegnata a promuovere il dialogo costruttivo tra istituzioni, dirigenti, docenti, personale ATA e famiglie, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione, si possano affrontare le sfide educative e organizzative che la scuola oggi deve sostenere. Siamo certi che la sua azione sarà orientata alla valorizzazione delle professionalità, al sostegno delle scuole e alla tutela del diritto allo studio di tutti gli alunni. Da parte nostra, come sempre, assicuriamo la massima disponibilità al confronto e alla cooperazione, nella comune finalità di rendere la scuola un luogo sempre più inclusivo, innovativo e capace di rispondere ai bisogni della società” conclude Cassata.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.