È con grande entusiasmo che “Palermo in Arte” con Marco Riera, noto promotore e appassionato di artigianato, annuncia l’organizzazione di una prestigiosa mostra dedicata alle eccellenze dell’artigianato locale e nazionale. L’appuntamento è fissato per i giorni 28 e 29 marzo, dalle ore 10 alle 22, presso l’Hotel Saracen di Isola delle Femmine.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per apprezzare e valorizzare le creazioni di artisti e artigiani, che esporranno manufatti di alta qualità, frutto di abilità manuali e passione autentica. La mostra si propone di promuovere il patrimonio culturale e artistico attraverso esposizioni di oggetti d’arte, gioielli, tessuti, ceramiche e molto altro, offrendo ai visitatori un viaggio tra tradizione e innovazione.





Marco Riera ha dichiarato: “Sono felice di riunire intorno a questa iniziativa talenti e creativi, contribuendo a sostenere l’artigianato come forma d’arte e come elemento fondamentale della nostra cultura. Invito tutti a scoprire, toccare e vivere l’eccellenza dell’artigianato italiano”.

L’evento è aperto al pubblico con ingresso gratuito.

Non perdete questa occasione di immergervi in un mondo di creatività, tradizione e passione artigiana.

Luogo: Hotel Saracen

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