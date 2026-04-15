Il primo weekend della 1ª Mostra dell’Artigianato “L’Arte di Fare, il Piacere di Condividere” si è concluso con successo al Palagiotto di Palermo in piazza Rocco Chinnici. L’evento, inaugurato il 10 aprile, ha visto la partecipazione di Gb Sax, i balli dei Country People Palermo e i balli dell’800.

Per i visitatori è stata un’immersione totale nel talento artigiano locale.





Ecco i dettagli per non perdere il secondo atto dell’evento e gli appuntamenti del prossimo weekend (17-18-19 Aprile):

Venerdì 17 aprile: apertura stand dalle 16 alle 23.

Sabato 18 aprile: esposizioni e artigianato dalle 16 alle 23.

Domenica 19 aprile: gran finale con orario continuato dalle 10 alle 23:00.

Gonfiabili, nuove giostre e intrattenimento musicale ogni giorno.

Per tutto il fine settimana resterà anche attivo il laboratorio di tornio per bambini, un’occasione educativa gratuita per stimolare la manualità dei più piccoli sotto la guida dei maestri d’arte.

Luogo: Palagiotto , Piazza Rocco Chinnici

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