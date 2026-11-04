Sabato 7 novembre, alle 21, nel Tinni Tinni Arts Club sul palco il Duo Salerno – Pistone. Si tratta del primo dei quattro concerti in programma nella città etnea nel mese di novembre per la sezione Classica & Dintorni 2026 di “Frontiere Sonore – musiche ai confini delle periferie urbane”, progetto ideato e promosso dall’Associazione culturale Darshan che prevede concerti, laboratori e percorsi partecipativi nei quartieri storici e nelle periferie della città. Tutte le attività sono gratuite.

Quella per violino e chitarra è una formazione cameristica assai inusuale. Eppure questa combinazione strumentale incuriosì molto Niccolò Paganini, figura straordinaria di musicista e virtuoso, attratto profondamente dalla chitarra e dalle potenzialità espressive in abbinamento al violino.

A questo repertorio, assai poco frequentato, è dedicato il concerto del Duo Salerno Pistone, sabato 7 novembre al Tinni Tinni (ore 21). Primo dei quattro concerti in programma a Catania nel mese di novembre per la sezione Classica & Dintorni 2026 di “Frontiere Sonore – musiche ai confini delle periferie urbane”, progetto ideato e promosso dall’Associazione culturale Darshan che prevede concerti, laboratori e percorsi partecipativi nei quartieri storici e nelle periferie della città. Tutte le attività sono gratuite.

Sul palco saranno il chitarrista Roberto Salerno e il violinista Danilo Pistone. In programma brani di Niccolò Paganini per i due strumenti. Salerno, interessato alla musica contemporanea, è compositore e autore di brani originali pubblicati da diverse case editrici. Attualmente è docente al Liceo Musicale Gargallo di Siracusa come il violinista Danilo Pistone, vincitore di numerosi concorsi e con una ricca attività concertistica e discografica con diverse formazioni orchestrali.

La sezione “Classica & Dintorni 2026” di Frontiere Sonore prosegue con il Duo Pitros (Luigi Santo e Giosuè Vincenti, tromba e pianoforte) il 13 novembre; quindi il Duo Aetneo (Alessio Nicosia e Antonio Spina, violino e pianoforte) il 21 novembre; infine il Duo Brundo-Oteri (Gianfranco Bruno e Nicola Oteri, sax soprano e chitarra decacorde), sabato 28 novembre.

“Frontiere Sonore” è un progetto dell’Associazione Culturale Darshan; partner sono il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania; l’ICC San Giorgio; la Parrocchia Santa della Salute. Patrocinio e contributo sono del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, del Nuovo IMAIE – I diritti degli artisti, di Puglia Culture – Strategia e Sviluppo, Puglia Sounds e della Città di Catania.





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