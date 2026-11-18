Sabato 21 novembre, alle ore 21, nel Tinni Tinni Arts Club, le sonate di Mozart, Schubert e Schumann. Di scena saranno Alessio Nicosia al violino e Antonino Spina al pianoforte, musicisti che hanno focalizzato il proprio lavoro di ricerca sullo studio e sull’ esecuzione delle opere integrali per i due strumenti

Con le note intime e malinconiche della Sonata per pianoforte e violino in Mi minore composta da Mozart a Parigi nel 1778, sabato 21 novembre, il Duo Aetneo aprirà a Catania il concerto della sezione “Classica & Dintorni” di “Frontiere Sonore – musiche ai confini delle periferie urbane” (Tinni Tinni, ore 21). Si tratta del terzo dei quattro appuntamenti dedicati alla musica classica nell’ambito del progetto ideato e promosso dall’Associazione culturale Darshan che prevede concerti, laboratori e percorsi partecipativi nei quartieri storici e nelle periferie della città. Tutte le attività sono gratuite.

Di scena saranno Alessio Nicosia al violino e Antonino Spina al pianoforte, musicisti che hanno focalizzato il proprio lavoro di ricerca sullo studio ed esecuzione delle opere integrali per i due strumenti da parte di autori come Mozart, Brahms, Schumann e del contemporaneo Sandro Fuga. In programma al Tinni Tinni brani di Schubert e Schumann.

Figlio d’arte, Alessio Nicosia, intraprende lo studio del violino a nove anni, diplomandosi presso l’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania nel 1998 col massimo dei voti 10/10 sotto la guida della prof.ssa Agata Altavilla.

Antonino Spina è nato a Catania nel 1977, ha cominciato gli studi di pianoforte all’età di cinque anni. Dopo anni di intenso studio si è diplomato a 19 anni presso il Liceo Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania sotto la guida della professoressa Isabella Libra. Ha perfezionato i suoi studi con i Maestri Giuseppe Cultrera, Sergio Perticaroli, Vera Gornostaeva, Felice Cusano, Pier Narciso Masi, Franco Scala e con il quintetto “Bibiena”. La sezione “Classica & Dintorni 2026” di Frontiere Sonore si concluderà con il Duo Brundo-Oteri (Gianfranco Bruno e Nicola Oteri, sax soprano e chitarra decacorde), sabato 28 novembre.

“Frontiere Sonore” è un progetto dell’Associazione Culturale Darshan; partner sono il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania; l’ICC San Giorgio; la Parrocchia Santa della Salute. Patrocinio e contributo sono del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, del Nuovo IMAIE – I diritti degli artisti, di Puglia Culture – Strategia e Sviluppo, Puglia Sounds e della Città di Catania.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.