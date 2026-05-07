Nankurunaisa, il mantra giapponese che significa “con il tempo si sistema tutto”, è il titolo ed il filo conduttore del nuovo singolo del producer siciliano Pier Avellino. Il brano, uscito su tutte le piattaforme digitali lo scorso 1° maggio e attualmente trasmesso in radio, si presenta come un viaggio emotivo profondo che prende il via da una ferita reale: la fine di una relazione durata sei anni.



Il testo si sviluppa come un dialogo interiore tra testa e cuore, in una tensione emotiva costante: da un lato la razionalità, che invita a lasciare andare, dall’altra il sentimento, ancora ancorato ad un legame profondo.







Tutto ruota attorno a un segno indelebile: il tatuaggio sulla gamba della compagna. Il concetto che esprime quella parola, Nankurunaisa (tutto si sistema) risolve il conflitto iniziale: nonostante il trauma e l’agonia, prevale la volontà di reagire e sperare. L’amore non si trasforma in rancore, ma in consapevolezza. L’addio non è netto, ma sospeso, aperto alla possibilità che il tempo rimetta ogni cosa al proprio posto.



“Tutto si sistema” significa, che in un modo o nell’altro, si troverà un nuovo equilibrio: o con la definitiva separazione, oppure riscoprendosi migliori un domani, dopo aver capito gli errori commessi.



Musicalmente, Pier Avellino fonde questo racconto intimo con una produzione AfroHouse potente e coinvolgente, creando un contrasto efficace tra profondità emotiva e ritmo ballabile. Il risultato è una traccia capace di far riflettere e muovere allo stesso tempo.







Il brano segna dunque una nuova fase artistica, più personale, emotiva e riflessiva- per il producer siciliano, che vanta già una carriera decennale nel panorama della musica dance ed elettronica.



Il videoclip ufficiale, girato tra Malta e Scopello, rafforza l’impatto visivo ed emotivo del brano, alternando scenari suggestivi e simbolici.



Parallelamente all’uscita del singolo, Pier Avellino sarà impegnato in un tour che lo porterà in diverse località della Sicilia e a Malta, sia come solista sia con il format “Made In Italy”.



https://youtu.be/r8Bj55z8xg8?is=hgv8ggoxjcgdHF7c



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