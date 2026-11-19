Si inaugura alle 18.30 di venerdì 20 novembre in via Comandante Simone Gulì n. 226, all’Acquasanta, “Talenti siciliani ”, cucina e bottega del gusto, nella sede del bene confiscato alle mafie affidato dal Comune di Palermo alla cooperativa sociale “Consorzio Network dei Talenti”.



Un progetto che costituisce l’inizio di un percorso nel quale si potranno trovare prodotti genuini, salutari, provenienti da percorsi di legalità. Una cucina nella quale saranno protagoniste le materie prime siciliane, grazie alle quali offrire un’alimentazione rivolta a mamme e bambini al fine di combattere l’obesità infantile, contrastando la diffusione di pratiche alimentari non salutari. Un progetto che ha a cuore e sostiene i percorsi di inserimento lavorativo di soggetti fragili che andranno ad essere un valore aggiunto per tutta la comunità.









Luogo: Talenti siciliani, Via Comandante Simone Gulì , 226, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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