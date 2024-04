Palermo 17 aprile 2024 – Promuovere la mobilità accessibile e il turismo inclusivo a partire dai primissimi momenti del viaggio: è con questo obiettivo che SRC Rent Car, compagnia di autonoleggio, introduce per la prima volta in Sicilia l’autonoleggio a breve termine di vetture adattate con sistemi di guida per persone con disabilità in possesso di patente speciale.

Libertà e autonomia sono al centro dell’iniziativa: Next to this Ability, questo il nome del progetto, si rivolge agli utenti diversamente abili che desiderano usufruire di un’auto ed essere indipendente sia in vacanza che negli spostamenti quotidiani. L’autonomia e la libertà al centro del contesto.

“Siamo fortemente convinti che la guida di un’auto da parte di un conducente diversamente abile rappresenti una vera e propria abilità da lodare – sottolinea l’Amministratore Unico Francesco Scalia – Da qui nasce il nome del servizio Next to this Ability. Questo servizio rappresenta un importante passo avanti verso l’accessibilità e l’inclusione per le persone con disabilità. Attraverso l’offerta di veicoli adattati ci impegniamo a fornire agli utenti la libertà e l’indipendenza di cui hanno bisogno per condurre una vita piena e autonoma” – conclude Scalia, che in 10 anni di attività ha portato la SRC ad avere 68 dipendenti, 600 auto in flotta ed un fatturato oltre i 5,6 milioni di euro.

La Sicilia, con Palermo quale punto di partenza, è la regione in cui il progetto sarà avviato. Nel brevissimo periodo è prevista l’estensione sul resto d’Italia, con la copertura delle stazioni di autonoleggio in cui SRC ha solide basi come negli aeroporti di Milano Linate, Torino, Firenze, Pisa oltre alla già citata Sicilia con il capoluogo, Catania, Trapani, Comiso ed i porti turistici di Palermo e Milazzo.

SRC Rent Car ha deciso di investire tempo ed energie nel progetto Next to this ability con la partnership di ANGLAT, associazione nazionale di promozione sociale che dal 1980 opera, anche in sede internazionale, per la rappresentanza e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari. Questa realtà si concentra prioritariamente sui settori della mobilità, della guida, del trasporto e dell’accessibilità, e in Italia coinvolge 160 mila possessori di Patenti Speciali per la guida di autoveicoli adattati.

Le autovetture del servizio Next to this Ability (Fiat 500X) saranno prenotabili anche dai clienti provenienti dall’estero che avranno così l’opportunità di esplorare i nostri tesori culturali e paesaggistici in piena indipendenza e identificheranno l’Italia come destinazione turistica inclusiva e accogliente.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.