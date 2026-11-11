Esiste un “dopo Bologna” che ha segnato le forze di polizia nella gestione degli episodi di violenza, tra cortei, occupazioni e soggetti non collaborativi. Anche la Polizia Municipale siciliana ha scelto di prepararsi al meglio su “Sicurezza operativa e tecniche di contenimento”, grazie ad una iniziativa di Anvu, Associazione nazionale della Polizia Locale. L’incontro ha preso il via, presso il Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana, di via Ugo La Malfa, 169, a Palermo, e si concluderà il 26 novembre, per un totale di 7 giornate con magistrati della Procura della Repubblica, esponenti della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria e il supporto di psicologi e rianimatori. In occasione della prima giornata è stato presentato, in anteprima nazionale, il calendario 2027 della Polizia Municipale, edito dal 1981 e inviato a tutti i capi di stato stranieri per manifestare l’orgoglio della categoria.

Dall’ammanettamento alla gestione dei soggetti non collaborativi

L’incontro di Anvu e Procura Generale della Repubblica su “Sicurezza operativa e tecniche di contenimento”, affronta temi come la gestione dell’intervento critico di soggetti aggressivi, agitati, vulnerabili, le tecniche di contenimento, il controllo documentale, le perquisizioni e l’ammanettamento, la gestione del soggetto non collaborativo, secondo gli aspetti psicologici e sanitari. La direzione scientifica è curata da Sergio Barbiera, avvocato generale della Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo, quella didattica dal generale Angelo Colucciello, comandante della Polizia locale di Palermo; coordinamento organizzativo, Giovanni Battista D’Amico, presidente regionale di Anvu Regione Sicilia.

Presenti Antonio Balsamo, presidente della Corte di Appello di Palermo, Lia Sava, procuratrice generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Palermo, Carlo Marzella, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Palermo, Isidoro Priola, commissario capo della Polizia di Stato della Questura di Palermo e Silvana Paci, presidente nazionale di Anvu.

Il commento di Antonio Balsamo, presidente della Corte d’Appello di Palermo

“Il ruolo della polizia locale è fondamentale per far crescere la fiducia dei cittadini nei confronti del mondo della giustizia e delle istituzioni. Sono chiamati a confrontarsi con momenti di grave emergenza e per questo è importante organizzare un corso come questo con l’attiva partecipazione della magistratura per intervenire con i principi e lo stile dello stato di diritto”.

Il commento del presidente regionale di Anvu, Giovanni Battista D’Amico

“Come polizie municipali, essendo parte integrante della struttura di sicurezza all’interno delle città – ha sottolineato Giovanni Battista D’Amico, presidente di Anvu Regione Sicilia – dobbiamo essere pronti ad intervenire a supporto delle altre forze nelle operazioni ad alto rischio operativo in situazioni caratterizzate da aggressività e imprevedibilità. Per farlo dobbiamo provvedere ad una adeguata formazione e non avendo le scuole delle polizie nazionali, come Anvu ci siamo impegnati a renderlo possibile”.









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