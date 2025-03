“Lo scandalo senza precedenti verificatosi all’Asp di Trapani, registra oggi un altro dato drammatico. I referti che hanno evidenziato, con colpevole ritardo, presenze tumorali è salito a 356, forse non sapremo mai quanti morti avranno sulla coscienza chi ai vari livelli ha concorso a che ciò avvenisse. La rimozione del dg croce, avvenuta senza che lo stesso avvertisse il dovere morale di fare un passo indietro, non chiude la partita delle responsabilità in questa drammatica vicenda. La sottovalutazione, frutto di una cultura volta all’annacquamento delle colpe tipico di una certa burocrazia, ha interessato pure le alte sfere palermitane dell’assessorato.





Ed ovviamente lo stesso governatore Schifani ha una responsabilità oggettiva per avere consentito e avallato nomine inadeguate in ragione di logiche spartitorie. Leggiamo che gli stessi leader del centrodestra avevano “dubbi” sulla consistenza dei curriculum di alcuni dg. Riteniamo a questo punto che ci sia un livello politico di responsabilità che non può essere sottaciuto. L’onda emotiva dell’opinione pubblica è stata dirompente e sarà determinante per non insabbiare tutto.





Ho proposto una manifestazione di piazza sul diritto alla salute e di solidarietà con le vittime di questa tragedia annunciata. Trapani in genere è sonnecchiosa, poco incline alle manifestazioni pubbliche. Spero stavolta che la gente capisca che può pesare nelle decisioni della politica solo se fa sentire forte la propria voce” dichiara il Vice Segretario Nazionale del Psi, l’On. Antonino Oddo.

