Palermo 23 maggio 2025 – Oggi l’assemblea per i referendum con le lavoratrici e i lavoratori della Città Metropolitana, in sala Martorana, a Palazzo Comitini. Sono intervenuti il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso, il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e il segretario confederale Cgil nazionale Luigi Giove, che alle 15 parteciperà al corteo per il 33° anniversario della strage di Capaci. A prendere la parola anche Saverio Cipriano, responsabile enti locali per la Fp Cgilò e Antonella Giallombardo, coordinatrice Rsu.



“Alla Città metropolitana ad aprile abbiamo vinto le elezioni delle Rsu, è un ente dove sicuramente è stato fatto negli anni un grande lavoro – ha detto Andrea Gattuso – Abbiamo proprio in questi giorni espresso anche il presidente delle rsu, Antonella Giallombardo, esponente storico alla Città Metropolitana, alla quale facciamo gli auguri di buon lavoro. Abbiamo riconfermato un risultato straordinario di rappresentatività: siamo sopra il 50 per cento”.



“Rispetto ai temi del referendum, riscontriamo grande interesse tra i lavoratori del pubblico impiego: si estende sempre di più la voglia di partecipare, per potere esprimere le proprie idee attraverso il voto democratico, così come è stato per le elezioni delle Rsu, anche per i i referendum dell’8 e 9 giugno, per poter incidere su temi come quelli del lavoro, argomento purtroppo dimenticato negli anni da parte di tutti i governi e in particolare da quest’ultimo”.



“Anche rispetto al tema del rinnovo dei contratti pubblici non si sta considerando l’importanza del pubblico impiego nel nostro paese, proponendo degli aumenti che sono ben al di sotto dell’inflazione registrata nell’ultimo triennio – ha proseguito il segretario generale Fp Cgil Palermo Gattuso – La Funzione pubblica in questi mesi ha portato avanti un grande lavoro di condivisione rispetto ai temi del referendum perché crediamo che solo con la partecipazione democratica di tutti è possibile davvero incidere e portare cambiamenti a beneficio dei lavoratori e delle lavoratrici e della società”.





