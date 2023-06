23 giugno 2023 – Digitale.co, leader nel settore delle soluzioni digitali in Italia, rende nota la preoccupante notizia riguardante il compromesso di oltre 100 mila account dell’intelligente chatbot ChatGPT. Secondo le recenti rivelazioni dell’azienda di sicurezza informatica Group-IB, questa situazione rappresenta una minaccia significativa non solo per l’Italia, ma anche per numerosi altri paesi.

Group-IB ha reso noto che nel periodo compreso tra giugno 2022 e maggio 2023 sono stati scambiati su mercati del dark web più di 101.000 dispositivi contenenti login compromessi per ChatGPT. Dmitry Shestakov, responsabile dell’intelligence delle minacce presso Group-IB, ha specificato che questi numeri corrispondono ai log provenienti da dispositivi infettati da malware analizzati dalla società.

“È preoccupante constatare che ogni log conteneva almeno una combinazione di nome utente e password per ChatGPT”, ha dichiarato Shestakov.

Nel mese di maggio 2023 si è registrato un picco di quasi 27.000 credenziali legate a ChatGPT rese disponibili sul dark web.

L’area Asia-Pacifico ha subito il maggior numero di accessi compromessi messi in vendita nell’ultimo anno, rappresentando circa il 40% del totale delle oltre 100.000 credenziali. Le credenziali con base in India occupano il primo posto assoluto con oltre 12.500, mentre gli Stati Uniti si collocano al sesto posto con quasi 3.000 accessi rivelati online. La Francia si è classificata al settimo posto a livello globale e al primo posto in Europa, mentre l’Italia è al quarto posto dei paesi più affetti in Europa con 1,416 account compromessi.

Angelo Sorbello, Amministratore Delegato di Digitale.co ha dichiarato: “La compromissione di oltre 100.000 account ChatGPT solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza delle informazioni personali: un avvertimento sul rischio crescente di attacchi informatici su larga scala.”

Digitale.co si impegna a garantire la sicurezza digitale degli utenti italiani e, a tale scopo, ha reso disponibili gratuitamente due strumenti per aiutare gli utenti a proteggere i propri account ChatGPT e non solo. Tra questi, uno strumento di verifica sicurezza di una password ed un tool per verificare la presenza della propria email in una fuga di dati.

Digitale.co invita tutti gli utenti di ChatGPT a utilizzare questi strumenti gratuitamente e a monitorare costantemente la sicurezza delle proprie password. La sicurezza digitale è una responsabilità condivisa, e solo attraverso l’adozione di misure adeguate possiamo mitigare il rischio di tali attacchi informatici.

Digitale.co è una rinomata azienda italiana specializzata in soluzioni digitali per la trasformazione digitale. Fornisce comparazioni ed analisi approfondite su servizi e tecnologie digitali per aiutare aziende e professionisti a scegliere le soluzioni più affidabili.

