Esiste uno stretto collegamento tra dermatologia, endocrinologia ed alimentazione. La pelle è lo specchio del nostro equilibrio interno. Da qui l’importanza dell’alimentazione: modula l’infiammazione cronica e i livelli ormonali, influenzando direttamente patologie cutanee come acne, psoriasi e dermatiti. Dieta e ormoni dunque agiscono in sinergia sulla salute della cute.





Da qui prende le mosse la giornata di formazione che si terrà presso l’aula congressi del Dipartimento Oncologico la Maddalena di Palermo. L’appuntamento è per sabato 6 giugno a partire dalle ore 8.30. “Lo scopo del corso – spiega il dermatologo e responsabile scientifico, Giuseppe Noto – è quello di inquadrare le relazioni tra dermatologia, endocrinologia ed alimentazione con particolare riguardo al metabolismo e all’infiammazione cronica. Quest’ultima, secondo evidenze sempre più pregnanti, – prosegue – gioca un ruolo patogenetico fondamentale in molte patologie immunomediate ed oncologiche”.





Due le sessioni durante le quali si svilupperà il congresso, con provider e segreteria organizzativa a cura di Biba group. Nella prima parte verranno affrontate anche i fenomeni di invecchiamento: “Anche questi – spiega Noto, responsabile dell’UO di dermatologia nel dipartimento oncologico di III livello La Maddalena – possono dipendere da determinati fenomeni di infiammazione cronica ed il microbiota è coinvolto in ruoli di primo piano nella fisiopatologia di moltissimi eventi biologici del corpo umano”.





Le relazioni del corso saranno avviate da queste premesse per affrontare il tema della sindrome metabolica comune a molte malattie dermatologiche, il ruolo dell’alimentazione e il ruolo fisiologico del microbiota e patologico dell’obesità. Nella seconda parte verranno affrontate, illustrate e discusse le più recenti novità in tema di alcune rilevanti patologie dermatologiche come il melanoma, la dermatite atopica, la vitiligine ed l’alopecia areata.

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