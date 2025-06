La Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, esprime apprezzamento per l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Renato Schifani, che introduce misure di prevenzione contro i rischi da choc termico. “È un segnale importante – dichiara la Lionti – che dimostra attenzione verso la tutela dei lavoratori, soprattutto in ambiti come gli appalti pubblici, dove è indispensabile ripensare tempi e modalità di lavoro durante le ondate di calore”. Tuttavia, sottolinea la segretaria della Uil Sicilia, è necessario coinvolgere le organizzazioni sindacali nella definizione delle nuove modalità operative. Serve una visione condivisa che non si limiti a interventi temporanei ma punti su soluzioni strutturali. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro devono diventare una priorità permanente, non un tema da affrontare solo in emergenza”.





