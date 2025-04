La rivoluzione digitale innova Delia, in provincia di Caltanissetta, dove è già operativa la nuova rete pubblica di telecomunicazioni in fibra ottica finanziata dal “Piano Italia a 1 Giga”. Open fiber ha concluso i lavori della nuova infrastruttura che raggiunge più di 900 civici, che corrispondono a oltre 1.500 unità immobiliari tra abitazioni, imprese, scuole e presidi sanitari consentendo di accedere ai collegamenti Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. L’intervento ha interessato le zone espressamente indicate nel bando aggiudicato da Open fiber.





La rete ultraveloce oggi disponibile a Delia è realizzata con la tecnologia Fiber-to-the-home (Ftth), la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici, soluzione in grado di garantire velocità di connessione oltre 1 Gigabit al secondo. L’intervento a Delia è previsto dal “Piano Italia a 1 Giga”, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open fiber.





“La commercializzazione della connettività ultraveloce rappresenta un impegno cruciale per rendere Delia un territorio attrattivo e digitalmente avanzato – afferma il sindaco Gianfilippo Bancheri – il progetto di Open fiber apre nuove prospettive per tutti i cittadini, garantendo alle famiglie un’esperienza digitale più ricca, alle imprese una produzione più efficiente e ai lavoratori connessioni affidabili”. “Open Fiber – spiega Emilio Marino, field manager dell’azienda guidata dall’amministratore delegato Giuseppe Gola – ha reso possibile per oltre un migliaio di unità immobiliari il collegamento alla fibra ottica Ftth, una tecnologia migliore delle reti in rame in termini di velocità, latenza e stabilità. Il prossimo passo cruciale è sfruttare al massimo le potenzialità della fibra per ridurre il divario digitale nelle aree interne».





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.