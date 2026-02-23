Andrà in giro a raccogliere le voci di chi dice “Ora basta”, di chi è stanco di vedere negati i propri diritti, di chi chiede verità e giustizia.

Il pulmino dell’associazione, presieduta da Cisco Orlando, ha ricevuto la benedizione da padre Giovanni Giannalia nella chiesa di San Filippo Neri allo Zen.

“L’associazione non ha nessun fine politico – dice Cisco Orlando – ed è composta da imprenditori, lavoratori, professionisti, cittadini, gente normale che vuole far sentire la propria voce. Diciamo Ora basta a un sistema globale che non va. L’associazione si batte per arrivare alla giustizia perché c’è gente che dopo tanti anni non l’ha ancora avuta. Noi non siamo contro i politici – conclude Orlando – perché tra loro ci sono tante persone che fanno bene il loro lavoro ma si scornano con un sistema incancrenito che non consente loro di potere continuare ad operare. La nostra è una battaglia proprio contro questo sistema”.





Accanto a Cisco Orlando ci sono alcuni genitori che hanno perso figli giovanissimi, come Daniela Vicari mamma di Francesco Bacchi e Rosalia Colombo mamma di Vincenzo Trovato, uccisi da una coltellata durante una rissa a Balestrate, Loredana Zerbo mamma di Paolo La Rosa, ucciso davanti ad una discoteca e Graziella Accetta e Ninni Domino, genitori del piccolo Claudio Domino ucciso da Cosa nostra a 11 anni, che dopo 40 anni attendono ancora di conoscere la verità. Reggono un grande cartellone con le foto dei loro figli andati via ingiustamente troppo presto. Chiedono giustizia per loro ma anche un mondo più sicuro per tutti i giovani perché non possono uscire la sera con gli amici e non fare più ritorno a casa.





Il mezzo di trasporto che girerà tra le vie della città ma anche nel resto d’Italia, ha ricevuto una speciale benedizione da padre Giovanni Giannalia della chiesa dello Zen. Dopo una preghiera con tutti i presenti, il parroco ha invocato la protezione e la grazia di Dio e ha benedetto il pulmino e coloro che lo guideranno.

Il vicepresidente dell’associazione è l’avvocato civilista e penalista Guglielmo Conigliaro, disposto a mettere la sua professionalità a servizio di coloro che non hanno modo di difendersi e avere giustizia.

Si può contattare Ora Basta attraverso la piattaforma orabasta.eu o collegandosi al Qr code visibile nella parte esterna del mezzo di trasporto.

