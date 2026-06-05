Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo che ha eletto il nuovo presidente Antonino Sala, il vicepresidente Bruno Lo Torto, il segretario Massimo Inzerillo, e il tesoriere Francesco De Rosa che resteranno in carica per il prossimo quadriennio. Sono stato eletti consiglieri Carmelo Castronuovo, Cimo’ Antonino, Fabiana Dragotta, Dora Ferreri, Martina Greco, Francesco Lipari, Danilo Lo Bello, Gabriele Lo Cacciato, Francesco De Rosa, Massimo Inzerillo, Bruno Lo Torto, Ivan Marchese, Daniela Privitera e Annalisa Ferotti.



“Ringrazio gli iscritti – ha detto il neo presidente Sala- per la fiducia accordatami, ma anche tutti quelli che hanno partecipato alle elezioni e anche chi ha optato per scelte diverse. Fiducia che mi impegnerò a ricambiare mettendomi al servizio degli iscritti con impegno, serietà e senso di responsabilità, promuovendo sempre il dialogo e la collaborazione proficua e sinergica perche solo così è possibile affrontare con successo le tante sfide che ci attendono. Viviamo infatti una fase di profonde trasformazioni, che passano dalla transizione energetica, l’intelligenza artificiale, la sicurezza delle infrastrutture, la tutela dell’ambiente, la gestione dei rischi naturali e il rinnovamento del patrimonio edilizio che richiedono competenze tecniche sempre più specifiche e in questo contesto gli ingegneri assumono un ruolo fondamentale, mettendo al servizio della collettività conoscenza, innovazione e capacità progettuale. Il nostro Ordine sarà una casa comune per tutti gli iscritti, un luogo di ascolto, confronto e crescita professionale. Ringrazio per il lavoro svolto il presidente Di Dio e tutti i consiglieri uscenti e proseguiremo nell ‘impegno di rafforzare il dialogo con i colleghi, con le istituzioni, con il mondo dell’università, delle imprese e delle professioni, promuovendo la cultura tecnica quale elemento essenziale per uno sviluppo sostenibile e responsabile”.

“Ringrazio – ha detto il presidente uscente Vincenzo Di Dio- chi mi ha accompagnato in questo percorso straordinario che mi ha visto ricoprire l’incarico di presidente per due mandati. Sono stati anni intensi che mi hanno dato tantissimo umanamente e professionalmente caratterizzati da sfide importanti, cambiamenti profondi e nuove opportunità per la nostra professione. In questo percorso, il Consiglio dell’Ordine ha operato con impegno costante, mettendo al centro la tutela della professione, il supporto agli iscritti, la formazione continua e il dialogo con le istituzioni e con il territorio. Sfide e obiettivi raggiunti grazie al lavoro proficuo dei Consiglieri, che hanno condiviso con me questo percorso, e di tutto il personale dell’Ordine. Sono sicuro che il nuovo presidente e i consiglieri eletti, ai quali auguro buon lavoro, proseguiranno nel solco di quanto è stato seminato in questi anni e raggiungeranno altri importanti obiettivi per la professione e per la collettività “.

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