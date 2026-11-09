Si è aperta a Floresta, con un incontro nella sala del Consiglio Comunale, la settimana di Rosalba Castelli, l’artivista viandante, presidente di Artemixia APS ETS e ideatrice del progetto “Orme d’ombra” che, dopo aver attraversato la Sardegna nel 2025, sta percorrendo la Sicilia lungo le Vie Francigene, incontrando scuole e comunità per sensibilizzare sulla prevenzione della violenza di genere. Durante l’incontro è stato deposto un nastro della memoria dedicato a una donna vittima di femminicidio, come segno di memoria, responsabilità e impegno collettivo. Un’occasione per raccontare il significato del suo viaggio, le esperienze vissute lungo il cammino e le storie delle donne ricordate attraverso i nastri ricamati a mano, che porta con sé e affida simbolicamente ai territori attraversati.

Un cammino che, passo dopo passo, si sta avvicinando al Comune di Montalbano Elicona insieme al quale ricordare, mercoledì 11 novembre, Giulia Cecchettin a tre anni dalla sua uccisione.

Rosalba Castelli, però, arriverà a Montalbano martedì 10 e ad accoglierla, alle 12, ci sarà il paese, pronto a vivere quello che si prefigura non un evento, ma un momento di memoria collettiva.

«Dopo aver attraversato a piedi la strada da Floresta – afferma l’artivista viandante – troverò ad aspettarmi, all’ingresso del borgo, le persone che vorranno condividere con me gli ultimi passi della giornata. È un gesto semplice, ma dal significato profondo: non aspettare che qualcuno arrivi, ma scegliere di andargli incontro. Cammineremo insieme portando un messaggio di memoria, rispetto e responsabilità collettiva. Sarà anche il modo di prepararci alla giornata dell’11 novembre, quando prenderà vita una giornata dal significato particolarmente profondo. Il femminicidio di Giulia ha, infatti, rappresentato per l’Italia un momento di risveglio collettivo, rendendo ancora più urgente la necessità di affrontare la violenza di genere attraverso l’educazione, la responsabilità e il cambiamento culturale».

È proprio da Giulia che Orme d’ombra ha avuto inizio nel 2025 scegliendo simbolicamente di ricamare su nastri bianchi e rossi Li nomi delle donne uccise.

Alle 10.00 di mercoledì 11 novembre, nell’Aula consiliare di Montalbano Elicona si ritroveranno le scuole dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, coinvolgendo studenti e studentesse dei diversi plessi. A ogni plesso partecipante sarà affidato un nastro ricamato con il nome di una donna uccisa dopo Giulia. Un nome da custodire, una storia da conoscere, una responsabilità da portare nella propria comunità. A seguire, una camminata collettiva accompagnerà la deposizione del nastro di Giulia Cecchettin, affidato simbolicamente al territorio di Montalbano Elicona.

«Tre anni dopo – conclude Rosalba Castelli – continuiamo a ricamare nuovi nomi. E questo ci dice quanto sia ancora urgente agire. Non vogliamo soltanto ricordare Giulia. Vogliamo contribuire a costruire un mondo in cui non ci siano altre Giulia. Perché la memoria diventi cambiamento».









Luogo: Comune, Comune, MONTALBANO ELICONA, MESSINA, SICILIA

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