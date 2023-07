Ortigia film festival, in proiezione il lungometraggio di Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli

di Press Service

16/07/2023

Seconda serata di proiezioni all’Ortigia Film Festival, domenica 16 luglio, alle 21:00, per la sezione

Lungometraggi sarà proiettato in Arena Minerva “Come pecore in mezzo ai lupi” di Lyda Patitucci con

Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli. Un action movie sulla storia di vendetta e riscatto di una

poliziotta infiltrata in una banda criminale. Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli guidano una storia

forte che racconta un'umanità lacerata che lotta per sopravvivere e sogna un futuro migliore. Incontrano

il pubblico la regista Lyda Patitucci e Andrea Arcangeli.

A seguire, alle ore 23:00, per la sezione Cinema Women: l’anteprima regionale di “She Said” (Anche

io) di Maria Schrader. Prodotto da Brad Pitt, racconta la forza di due donne coraggiose che hanno

contribuito a far nascere il movimento #MeToo.

Il 5 ottobre del 2017, il New York Times pubblica l’inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimini

sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinematografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole nel

2020 e condannato a ventitré anni di prigione. Per tre decenni il fondatore della Miramax ha abusato di

attrici e assistenti, decidendo dei loro destini come un volgare aguzzino. Disposte ad andare alla fine del

mondo per una testimonianza, le due giornaliste, campionesse del multitasking, ricostruiscono la

strategia impiegata da Weinstein per coprire i suoi abusi: ridurre le sue vittime al silenzio a colpi di grossi

assegni e inestricabili accordi di riservatezza. Precedendo di qualche giorno il reportage di Ronan

Farrow sul The New Yorker, Kantor e Twohey scuotono Hollywood e cambiano il mondo.

Il film ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes e due candidature ai BAFTA.

In Arena Logoteta, alle 21:00, la proiezione speciale di “Lemons”, di Sophia Emmett e Theo

Shorrocks. La proiezione è legata al Young Film Academy (YKA) nell'ambito del Progetto Paradiso,

un’iniziativa cinematografica educativa interculturale tra Regno Unito e Italia. Il film è stato prodotto da

studenti di età compresa tra i 16 e i 20 anni.

Dopo la scomparsa della nonna siciliana, i cugini Lou, Miles e Hunter intraprendono un viaggio

nostalgico per riprodurre la sua famosa ricetta della limonata. Mentre sono alle prese con ambizioni

personali e futuro, il loro legame viene messo alla prova e sono costretti a confrontarsi con i rispettivi

percorsi di vita. Incontrano il pubblico gli studenti della Young Film Academy.

Internazionale Cortometraggi, l’anteprima regionale di “Sognando Venezia” di Elisabetta Giannini

che incontrerà il pubblico del Festival. Protagonista Francesco Di Leva e la giovanissima Morena di

Leva. Una ragazza di tredici anni vuole diventare una influencer. Il padre asseconda questo sogno e le

regala un pass per il red carpet di Venezia. Il grande giorno però succede qualcosa di inaspettato.

Alle 22:00, per il Concorso Internazionale Documentari, l’anteprima regionale di “Devoti Tutti” di

Bernadette Wegenstein. Unendo animazione e cinema verité, Devoti Tutti ripercorre la vicenda della

martire Sant’Agata di Catania con una lente personale e femminista. Attraverso animazioni magico-

realiste nello stile del chiaroscuro barocco, “Devoti Tutti" dona alla martire Sant'Agata di Catania una

voce che non ha mai avuto: quella di Donatella Finocchiaro. Sant’Agata parla attraverso la voce

dell’attrice e di un gruppo di donne siciliane. Sono sopravvissute alla violenza e oggi seguono l’esempio

della santa: resistono nella loro terra lottando per liberare altre donne come loro. La regista Wegenstein

e Donatella Finocchiaro incontreranno il pubblico al termine della proiezione.

Il Festival nel tempo ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, rinnovando e ampliando la

propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e conquistando spazio a

livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni,

hanno permesso al festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ e da lei

diretto con Paola Poli, di ricevere la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il

sostegno di: MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo

Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi

Contemporanei, Ars e Comune di Siracusa, Siae, Unesco, Rai, Rai Cinema Channel. Media Partner

della XV edizione del festival, Ciak, Cinecittà News, Cinematographe e Taxidrivers.

