Pagelle calciatori Serie A, i dati delle prime 13 giornate a confronto

La Serie A 2023/24 è ormai entrata nel vivo, diversi nuovi acquisti dei club hanno già segnato i primi goal e fatto parlare di sé, e i voti delle principali testate ed emittenti televisive continuano ad arrivare puntuali al termine di ogni partita.

Arrivati alla 13esima giornata, la redazione di Affidabile, blog che realizza ricerche e approfondimenti su temi di attualità sportiva, ha deciso di fare il punto della situazione, analizzando i voti attribuiti ai calciatori della Serie A dall’inizio della stagione a oggi. Abbiamo preso in esame le pagelle fornite da due delle più importanti redazioni sportive di emittenti televisive, SportMediaset e Sk y Sport.

Quali sono i calciatori che hanno dato il meglio durante ogni giornata? E chi invece ha avuto una prestazione al di sotto delle aspettative? Qual è la squadra con la miglior media voto? Abbiamo messo a confronto le pagelle fornite da SportMediaset e Sky Sport dalla 1a alla 13esima giornata appena conclusa, e analizzato i dati. I risultati sono disponibili di seguito.

Squadre con la miglior media voto per ogni giornata, con 6.71 l’Inter è tra le migliori

Nel calcio non è certo facile ottenere una media voti superiore al 6.5 per tutta la squadra, cambi inclusi. Una simile votazione è senza dubbio sinonimo dell’ottima prestazione del club, che in genere coincide anche con una vittoria decisa sull’avversario.

Dai dati analizzati per le prime 13 giornate di campionato, è l’Inter ad aver ottenuto la miglior media voto (6.71), durante il quarto turno di Serie A. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha trionfato per 5-1 nel derby contro il Milan, dando vita a una prestazione che, con ogni probabilità, resterà negli annali.

L’Inter compare nuovamente in questa classifica grazie alla solida prestazione contro il Frosinone nella 12esima giornata di Serie A. Con una media di 6.42, i nerazzurri hanno conquistato il 12esimo posto nella classifica.

La Roma, nonostante un inizio di campionato altalenante, ha ottenuto il secondo posto in questa classifica con una media voto di 6.68 per la terza giornata di campionato. La squadra di Mourinho ha poi fatto il bis, conquistando la quarta posizione con il suo 6.64 dell’ottavo turno di Serie A.

Posizione Giornata Media voto Squadra 1 IV 6.71 INTER 2 III 6.68 ROMA 3 VI 6.65 GENOA 4 VIII 6.64 ROMA 5 IX 6.605 EMPOLI 6 II 6.6 NAPOLI 7 XI 6.57 UDINESE 8 X 6.51 ATALANTA 9 I 6.49 FIORENTINA 10 V 6.49 ATALANTA 11 VII 6.43 MILAN 12 XII 6.42 INTER 13 XIII 6.35 BOLOGNA

Squadre con la peggior media voto per ogni giornata, c’è l’Empoli sul podio con 4.97

Purtroppo, non sempre i club sono in grado di regalare prestazioni da sogno ai propri tifosi. Nella classifica delle squadre con la media voto più bassa non figurano solo le squadre di provincia, ma anche le più titolate.

A dominare questa classifica secondo i dati raccolti è l’Empoli, con una media di 4.97 ottenuta durante la 4a giornata di Serie A. La squadra di Aurelio Andreazzoli, ospite all’Olimpico in casa della Roma, ha infatti perso per 7-0 contro i giallorossi.

Al secondo posto troviamo invece proprio la Roma, che nella sesta giornata di campionato ha ottenuto una media voto di 5.18. Il club allenato da Mourinho ha infatti perso per 4-1 in casa del Genoa, risultato inaspettato sia per i tifosi che per gli appassionati.

Spicca in classifica il nome della Juventus, che con una media di 5.39 ottenuta durante la quinta giornata occupa l’ottavo posto. Presente anche il Milan, con il suo 5.45 all’11esimo turno di Serie A.

Posizione Giornata Media voto Squadra 1 IV 4.97 EMPOLI 2 VI 5.18 ROMA 3 VII 5.24 CAGLIARI 4 III 5.27 FIORENTINA 5 I 5.27 GENOA 6 II 5.33 TORINO 7 VIII 5.35 TORINO 8 V 5.39 JUVENTUS 9 XII 5.43 ATALANTA 10 XI 5.45 MILAN 11 IX 5.47 TORINO 12 X 5.54 EMPOLI 13 XIII 5.64 LAZIO

Calciatori con i voti più alti per ogni giornata, domina Pavoletti del Cagliari

Quali sono i calciatori che si sono distinti durante le prime 13 giornate di Serie A? Quali sono stati i migliori voti attribuiti dalle redazioni di Sky Sport e SportMediaset? Oltre ai nomi dei grandi bomber, anche in questa classifica non mancano alcune interessanti sorprese.

Il migliore in campo in questa prima parte di campionato è Leonardo Pavoletti, punta centrale del Cagliari, che nella decima giornata di Serie A ha ottenuto un 9 da Sky Sport e un 8.5 da SportMediaset, arrivando a una media di 8.75. Durante la partita contro l’Empoli, il Cagliari è stato in svantaggio per gran parte della partita, arrivando sullo 0-3 al secondo tempo. È solo al 72’ minuto che si inizia a vedere uno spiraglio per i rossoblu, con una rete di Oristanio e assist di Pavoletti. Il 2-3 arriva pochi minuti dopo, al 76’, con rete di Makombu. E proprio quando la partita sembra ormai chiusa, al 94’, Pavoletti segna la rete del 3-3, e due minuti dopo, al 96’, porta la sua squadra in vantaggio, regalando al Cagliari una vittoria memorabile.

Secondo in questa classifica è il difensore dell’Inter Federico Dimarco, autore di una memorabile rete dalla distanza nella partita contro il Frosinone. Sky Sport ha assegnato un 8 al giocatore, e SportMediaset un 8.5, per una media di 8.25. Sul podio anche Marcus Thuram, punta centrale dell’Inter che nella 4a giornata di Serie A ha segnato il goal del 2-0 nel primo tempo durante il derby contro il Milan, terminato poi sul 5-1 per i nerazzurri. Sia Sky Sport che SportMediaset hanno assegnato un 8 al giocatore.

Posizione Calciatore Ruolo Sky Sport SportMediaset Media voto Squadra Giornata 1 Leonardo Pavoletti Punta centrale 9 8.5 8.75 Cagliari X 2 Federico Dimarco Terzino sinistro 8 8.5 8.25 Inter XII 3 Marcus Thuram Punta centrale 8 8 8 Inter IV 4 Henrikh Mkhitaryan Centrale 8 8 8 Inter IV 5 Riccardo Orsolini Ala destra 8.5 7.5 8 Bologna VII 6 Romelu Lukaku Punta centrale 8.5 7.5 8 Roma VIII 7 Victor Osimhen Punta centrale 8 7.5 7.75 Napoli I 8 Lautaro Martínez Punta centrale 8 7.5 7.75 Inter I 9 Lautaro Martínez Punta centrale 8 7.5 7.75 Inter III 10 Dušan Vlahović Punta centrale 8 7.5 7.75 Juventus IV 11 Giacomo Bonaventura Centrale 8 7.5 7.75 Fiorentina V 12 Lorenzo Colombo Punta centrale 7.5 8 7.75 Monza XI

Calciatori con i voti più bassi per ogni giornata, l’infausto scettro a Gatti della Juventus per la sua prestazione contro il Sassuolo

Purtroppo, anche i migliori sbagliano, e giornate negative capitano a tutti. Alcune prestazioni sottotono possono influenzare il risultato della giornata, e per completezza abbiamo analizzato anche le peggiori prestazioni in queste prime 13 giornate di campionato, secondo i dati raccolti su Sky Sport e SportMediaset.

La prima posizione in questa infausta classifica va a Federico Gatti, difensore della Juventus che durante la 5a giornata ha collezionato un 3 da Sky Sport e un 4 da SportMediaset, con una media del 3.5. Durante questo turno, la Juventus ha perso per 4-2 contro il Sassuolo.

Seconda posizione per Oier Zarraga, centrale dell’Udinese, che nella 1a giornata di Serie A ha ricevuto un 4.5 da Sky Sport e un 4 da SportMediaset, per una media di 4.25. L’Udinese ha perso per 3-0 in casa, contro la Juventus.

Terzo gradino del podio per Sebastiano Luperto, difensore dell’Empoli, che nella 4a giornata ha ottenuto un 4 da Sky Sport e un 4.5 da SportMediaset, per una media di 4.25. Durante questo turno, la sua squadra ha perso per 7-0 contro la Roma.

Classifica Calciatore Ruolo Sky Sport SportMediaset Media voto Squadra Giornata 1 Federico Gatti Difensore centrale 3 4 3.5 Juventus V 2 Oier Zarraga Centrale 4.5 4 4.25 Udinese I 3 Sebastiano Luperto Difensore centrale 4 4.5 4.25 Empoli IV 4 Wojciech Szczesny Portiere 4.5 4 4.25 Juventus V 5 Vanja Milinković-Savić Portiere 4 4.5 4.25 Torino VIII 6 Adam Obert Difensore centrale 4.5 4 4.25 Cagliari VIII 7 Ruan Tressoldi Difensore centrale 4 4.5 4.25 Sassuolo IX 8 Danilo D’Ambrosio Difensore centrale 4 4.5 4.25 Monza IX 9 Luka Jović Punta centrale 4 4.5 4.25 Milan XI 10 Yunus Musah Centrale 4 4.5 4.25 Milan XII



La ricerca completa di tutti i dati è disponibile a questo link: https://affidabile.org/ news/pagelle-calciatori-serie- a-i-dati-delle-prime-13- giornate-a-confronto/





