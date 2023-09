Iniziato nella mattina di oggi 25 settembre 2023 il 5° Congresso Nazionale UGL Autonomie dal titolo “Per le Comunità del futuro – Protagonisti negli Enti Locali”. Le attività, che si svolgeranno per tutto il giorno presso l’Hotel “Ibs Styles Palermo president” di Palermo, hanno come fine quello di attenzionare due importanti aspetti ovvero il primo dedicato alla discussione delle problematiche sul settore Autonomie locali ed enti pubblici con il coinvolgimento dei diretti interessati, il secondo è la discussione sulla riorganizzazione interna dell’associazione e su come potersi migliorare difatti nel pomeriggio vi sarà anche la votazione della nuova Segreteria nazionale.

A coordinare le attività è il dott. Vincenzo Abbrescia Segretario Confederale ed il Congresso è stato aperto dalla dott.ssa Ornella Petillo Segretario Confederale, Reggente UGL Autonomie che nel corso dei lavori ha illustrato la sua relazione in quanto Segretario uscente. Molta l’attenzione dedicata a tutto quello che è la Pubblica Amministrazione con l’augurio di spingersi verso nuovi obiettivi difatti urge una riforma e una costante e continua collaborazione con il Governo territoriale e nazionale. Molto il lavoro svolto non solo con gli altri enti istituzionali ma anche all’interno della stessa organizzazione che è sempre più cresciuta ed è divenuta una realtà sempre più rappresentativa. “Occorre – afferma la dott.ssa Petillo – raccogliere le esigenze dei nostri iscritti e cercare di trovare le soluzioni adeguate. Occorre anche un contratto di comunità anche nel pubblico e negli enti di prossimità superando vecchie logiche del passato con nuove forme di partecipazione dei lavoratori valorizzando la rappresentanza sindacale soprattutto a livello locale. Un altro problema importante, forse il più grande, è il blocco del turn over, il blocco contrattuale che ha impedito a giovani di far carriera e ha impoverito la Pubblica Amministrazione. C’è un invecchiamento che fa paura e su questo dobbiamo lavorare”.

Tra gli illustri interventi, oltre i saluti del Segretario UTL Palermo dott. Claudio Marchesini e del Segretario UR Sicilia dott. Giuseppe Messina, vi sarà nel corso della giornata anche quello del Segretario Generale nazionale dott. Paolo Capone.

Durante i lavori della mattina vi è stato un riferimento anche alla drammaticità degli incendi che hanno colpito la Sicilia dove il Corpo Forestale e gli organi di Polizia Locale, che saranno anche premiati durante la giornata, hanno avuto un ruolo fondamentale nella risoluzione del problema affrontando sul campo dei rischi non indifferenti difatti è stato ricordato anche un dirigente sindacale dell’UGL Palermo che al momento si trova ancora in terapia intensiva a causa del lavoro svolto in Forestale.

I lavori hanno assunto anche un pregio non indifferente visto che il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto sentire la sua vicinanza all’UGL Autonomie con una lettera a sua firma inviata ai partecipanti al Congresso ed a tutto l’ente sindacale. “Gentile Segretario, sono spiacente di comunicarLe che per altri impegni istituzionali non sarò presente all’evento ma desidero manifestarLe il mio sincero apprezzamento per l’attenzione che la vostra organizzazione sindacale dedica alla riflessione e al confronto sui temi della sicurezza evidenziando l’importante ruolo svolto dalla Polizia Locale, che cooperando in sinergia con gli altri organi di Polizia, sulla base dell’inscindibile connubio “comunità- governo”, rappresenta il punto di riferimento per le nostre città.”

Nel pomeriggio, dopo l’intervento del Segretario Generale dott. Paolo Capone si svolgeranno le elezioni per la nuova organizzazione sindacale di UGL Autonomie. Roberto Marrone per Confederazione Nazionale UGL Autonomie

