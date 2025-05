La “Sala Piersanti Mattarella” del Palazzo Reale ha ospitato un evento di alto profilo istituzionale e umano, organizzato dall’ARS in omaggio ai tecnici, agli atleti e ai dirigenti e operatori sportivi siciliani che hanno contribuito e continuano a contribuire alla storia dello sport nazionale e internazionale.



Una celebrazione fortemente voluta dall’onorevole questore all’ARS, Vincenzo Figuccia, per riconoscere non solo i successi sportivi, ma anche il valore educativo, sociale e inclusivo dello sport. Numerose le personalità presenti all’evento come il presidente del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia e consulente per lo Sport all’ARS Giuseppe Mangano, la consigliera comunale del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, la consigliera comunale del Comune di Ficarazzi e responsabile regionale del settore “Donne e Sport” della Libertas, Maria Luisa Morici, e il responsabile regionale della Fijlkam Sicilia, Onofrio Giannone.

Nel corso dell’evento, è stato riservato uno spazio di grande rilievo agli atleti con disabilità, veri protagonisti di una testimonianza di resilienza, forza interiore e passione. Alcuni di loro, presenti alla cerimonia, sono stati insigniti di targhe d’oro come segno tangibile del valore che incarnano esempi straordinari di come lo sport possa essere strumento di inclusione e superamento dei limiti.

“Lo sport oggi più che mai è un argine alla negatività che ci circonda e rappresenta una via concreta per migliorare la qualità della vita e delle relazioni”, ha affermato Vincenzo Figuccia nel suo intervento. A sottolineare la funzione educativa dello sport è stato invece Giuseppe Mangano, che ha parlato della necessità di sostenere l’attività sportiva a partire dalle scuole e dai territori.

Sabrina Figuccia e Maria Luisa Morici hanno posto l’accento sul ruolo crescente delle donne nello sport, protagoniste di una progressiva e meritata affermazione in tutte le discipline. Onofrio Giannone ha invece evidenziato il potere formativo delle arti marziali, capaci di trasmettere il rispetto per l’avversario e il valore della disciplina fin dalla giovane età.

Numerosi altri interventi hanno arricchito questa prima edizione della “Targa d’oro al merito sportivo” dal titolo “L’Ars premia lo Sport. Campioni di ieri e di oggi” giornata capace di accomunare tutti in un unico quanto chiaro messaggio: “Lo sport è per tutti e rappresenta uno dei più efficaci strumenti di coesione sociale, educazione civica e valorizzazione delle diversità”.





Luogo: Assemble Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

