Nel cuore pulsante del centro storico di Palermo, tra i vicoli carichi di storia del quartiere Ballarò, vive una figura diventata simbolo di solidarietà e accoglienza: Antonia Mauro, conosciuta da tutti come Mamma Antonia. Domani, l’intero quartiere si stringerà attorno a lei per festeggiare un traguardo speciale – le sue 90 candeline. Mamma Antonia è molto più di un volto noto: è un punto di riferimento per i poveri, gli immigrati, gli emarginati. Sempre pronta a tendere una mano, ad offrire un pasto caldo, una parola di conforto o semplicemente un ascolto sincero. Per anni ha cucinato e servito nel vecchio refettorio di Casa Professa, trasformandolo in un luogo di accoglienza per chi non aveva nulla. Il suo impegno silenzioso, costante, ha lasciato un segno indelebile nel tessuto umano e sociale di Ballarò. I suoi figli, i suoi nipoti, ma anche tanti abitanti del quartiere che l’hanno conosciuta e amata, celebreranno con affetto questo importante compleanno, riconoscendo in lei non solo una madre, ma una vera colonna della comunità.

