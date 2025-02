Torna anche quest’anno la Giornata di raccolta del farmaco, organizzata dal Banco con la collaborazione, fra gli altri, di Federfarma. L’obiettivo è quello di raccogliere farmaci senza prescrizione e prodotti da banco da destinare alle associazioni caritatevoli e alle farmacie sociali che assistono quanti non hanno i mezzi per curarsi.

Nell’edizione 2025 sono 104 le farmacie di Palermo e provincia che aderiscono all’iniziativa. Al loro interno, sabato 8 e lunedì 10 febbraio, i volontari del Banco farmaceutico saranno a disposizione per fornire informazioni e assistenza alla donazione.

Nel 2024 in Sicilia sono stati raccolti 30.870 farmaci per un valore di 258.238 euro; nella provincia di Palermo la raccolta ha fruttato 11.547 confezioni per un valore di 98.563 euro.

“Purtroppo – spiega Giacomo Rondello, responsabile provinciale del Banco farmaceutico – nella nostra provincia, a fronte di una richiesta di 28.282 confezioni di farmaci senza obbligo di prescrizione, si è coperto solo il 41% di quanto richiesto dagli enti assistenziali”.

Nel 2024 in Italia gli enti di assistenza che hanno chiesto aiuto al Banco farmaceutico sono aumentati dell’8%. Nel Paese lo scorso anno si sono raccolte 588.013 confezioni per un valore di 5,1 milioni di euro, sostenendo ben 2.011 enti caritatevoli e 463.176 persone indigenti.

In Sicilia si sono sostenuti 114 enti e 41.902 persone.

“Faccio appello anche quest’anno alla generosità dei palermitani – dichiara Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo – perché, purtroppo, aumenta la povertà sanitaria, cioè il numero di cittadini che senza questo aiuto sarebbero costretti a rinunciare a curarsi a causa delle loro precarie condizioni economiche. Un fenomeno che colpisce almeno una famiglia povera su quattro, mentre nelle famiglie non povere il 12,8% almeno una volta vi rinuncia. In Italia sono oltre 5,7 milioni le persone in condizioni di povertà assoluta”.

Ecco le farmacie che aderiscono all’iniziativa:

• FARMACIA GIUNTA CARDINALE DR. ANDREA – ALIA

• FARMACIA BLESI MARGHERITA E C. SNC – ALIMENA

• FARMACIA DEL CORSO SNC – ALTAVILLA MILICIA

• FARMACIA CORSARO DR MARIA GELTRUDE – ALTOFONTE

• FARMACIA LO NIGRO DELLA DOTT.SSA DOROTEA MARIA LUCIA & C. S.A.S. – ALTOFONTE

• FARMACIA GRECO DI M & P GIAMMANCO SNC – BAGHERIA

• FARMACIA MANCUSO DOTT. SERGIO – BAGHERIA

• FARMACIA SAN GIUSEPPE SRL – BAGHERIA

• FARMACIA FARAONE DI D.RE ANTONINO CACI E D.RE SALVATORE FARAONE SNC – BELMONTE MEZZAGNO

• FARMACIA MORREALE DR. ANTONINO – CAMPOFELICE DI ROCCELLA

• FARMACIA SANTA FARA S.R.L. – CINISI

• FARMACIA VENUTI GIUSEPPE – CINISI

• FARMACIA VIOLA RANDAZZO SNC – CINISI

• FARMACIA BINENTI ROSA – CORLEONE

• FARMACIA BUSCAGLIA ANNA MARIA – FICARAZZI

• FARMACIA GALLINA – GANGI

• FARMACIA BORSELLINO DI A. MICELI E F. MICELI SNC – MISILMERI

• FARMACIA MOSCHITTA SNC – MISILMERI

• FARMACIA MUSUMECI ANTONIETTA – MISILMERI-PORTELLA DI MARE

• FARMACIA ACCETTA – MONREALE

• FARMACIA GENTILE S.R.L. – MONREALE

• FARMACIA PEDONE – MONREALE

• FARMACIA SAN CASTRENSE – MONREALE

• ANTICA FARMACIA CAVOUR – PALERMO

• ANTICA FARMACIA GERARDI – PALERMO

• ANTICA FARMACIA GIUSTI SAS DEL DOTT. CARMELO RICCOBONO & C, – PALERMO

• FARMACIA 360 DEI LEONI SRL – PALERMO

• FARMACIA AMARI – PALERMO

• FARMACIA AUSONIA DOTT.MANTIONE MASSIMO – PALERMO

• FARMACIA BESIO DEI DOTT. GIORLANDINO F. SCIAME’ A. SAS – PALERMO

• FARMACIA BILARDO DI BILARDO EMILIA E C. SNC – PALERMO

• FARMACIA BOCCADIFALCO DELLA DOTT.SSA GUARISCO GIUSEPPINA – PALERMO

• FARMACIA BONSIGNORE DEL DR. ROBERTO TOBIA – PALERMO

• FARMACIA CALATAFIMI – PALERMO

• FARMACIA CALI DONATELLA – PALERMO

• FARMACIA CALI’ MARIA GABRIELLA – PALERMO

• FARMACIA CANNATA – PALERMO

• FARMACIA CAVOUR – GRUPPO FARMACIE ITALIANE – PALERMO

• FARMACIA CERASOLA – PALERMO

• FARMACIA CHIAVETTA SRL – PALERMO

• FARMACIA CIANCIO SONIA FRANCESCA – PALERMO

• FARMACIA DEI MILLE SRL – PALERMO

• FARMACIA DEI SERVIZI SRL – PALERMO

• FARMACIA DEL CORSO CALATAFIMI SRL – PALERMO

• FARMACIA DEL VILLAGGIO DEL DR. DOMENICO SIMONETTI SAS – PALERMO

• FARMACIA DELLA FIERA – PALERMO

• FARMACIA DELLA STATUA DR. CLARA FIGUCCIA – PALERMO

• FARMACIA DELLE POSTE DEL DR. DOMENICO SIMONETTI SAS – PALERMO

• FARMACIA DI FIGLIA – PALERMO

• FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO S.A.S. & C. – PALERMO

• FARMACIA EREDI DEL CASTILLO – PALERMO

• FARMACIA EREDI DR. RAIATA TOMMASO – PALERMO

• FARMACIA EUROPA DI TIBERIO V. E RAINERI N. SNC – PALERMO

• FARMACIA FIORE DOTT. ANTONINO – PALERMO

• FARMACIA GENOVESE DIEGO – PALERMO

• FARMACIA GIAFAR – PALERMO

• FARMACIA GIARDINA – PALERMO

• FARMACIA INDELICATO ILARIO – PALERMO

• FARMACIA LA MALFA SRL – PALERMO

• FARMACIA LA NUOVA FARMACIA SNC – PALERMO

• FARMACIA LEONE SAS DEL DR. GIOVANNI LEONE E C. – PALERMO

• FARMACIA LINFA SRL – PALERMO

• FARMACIA LIOTTA DELLA D.SSA ALESSANDRA LIOTTA & C. SAS – PALERMO

• FARMACIA LISTRO DR. ORAZIO SRL – PALERMO

• FARMACIA LO BIANCO GIUSEPPE – PALERMO

• FARMACIA LO CASTO MARINA – PALERMO

• FARMACIA MANCUSO FRANCESCO – PALERMO

• FARMACIA MANDALA’ DOTT.SSA FRANCESCA – PALERMO

• FARMACIA MARCHESE DI VILLABIANCA – PALERMO

• FARMACIA MARGIOTTA DI MARGIOTTA SALVATORE & C. SAS – PALERMO

• FARMACIA MENNI DR. GIOVANNI – PALERMO

• FARMACIA MOLARA DELLA DOTT.SSA R.M. PIZZITOLA E C. SNC – PALERMO

• FARMACIA MUSUMECI RENATO – PALERMO

• FARMACIA NASCA DI DI FIGLIA DANIELA – PALERMO

• FARMACIA ORECCHIO D.SSA ORECCHIO MARIA TERESA – PALERMO

• FARMACIA ORLANDO SB SRL – PALERMO

• FARMACIA ORLANDO SB-SRL (VIA DI GIOVANNI) – PALERMO

• FARMACIA PALAGONIA SAS – PALERMO

• FARMACIA PARCO UDITORE – PALERMO

• FARMACIA PARLATORE SNC DI CALANDRA ANGELO – PALERMO

• FARMACIA PONTE ORETO DR. PIETRO MURATORE & C. SAS – PALERMO

• FARMACIA PORTA GUCCIA (CARONNA) – BOOTS – PALERMO

• FARMACIA RE DEL DOTT. RE GIUSEPPE E C. SAS – PALERMO

• FARMACIA ROCCELLA SNC DI ANNA MARIA MARASCIA & C. – PALERMO

• FARMACIA SALEM ROBERTA – PALERMO

• FARMACIA SANFILIPPO SNC DOTT. SANFILIPPO ROSAMARIA E GHISI EMILIA – PALERMO

• FARMACIA SIAGURA LUIGI – PALERMO

• FARMACIA VENERE – PALERMO

• FARMACIA VETRO DOTT. DOMENICO – PALERMO

• FARMACIA VETRO DOTT.SSA MARCELLA – PALERMO

• FARMACIA VILLA TASCA DR. GUCCIONE MATTEO – PALERMO

• FARMACIA VIOLA SNC DELLA D.SSA VALERIA VIOLA & C – PALERMO

• GALATI – PALERMO

• FARMACIA FERRO DI ANTONIO E MARIO FERRO SNC – PARTINICO

• FARMACIA RANDAZZO SNC – PARTINICO

• FARMACIA ABBATE SAS DEL DR. VELARDI – PETRALIA SOTTANA

• FARMACIA PIANA DEGLI ALBANESI SNC – PIANA DEGLI ALBANESI

• FARMACIA SAN GIORGIO SNC DELLE DOTT.SSE FILOCAMO E CARUSO – PIANA DEGLI ALBANESI

• FARMACIA COLLURAFICI GIORGIO E CO SNC – TERMINI IMERESE

• FARMACIA GIUFFRÈ MARIA ROSA – TERMINI IMERESE

• FARMACIA VIOLA SNC DEI DOTT .RANDAZZO E PATERNO’ – TERRASINI

• FARMACIA DOTT. IVAN TORTORICI – TRABIA

• FARMACIA SCARDINA DOTT. PIETRO MASSIMILIANO SAS – VILLABATE

