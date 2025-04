“Con la scomparsa di Papa Francesco il mondo perde una guida spirituale che ha saputo indicare, con semplicità e forza, la strada dell’amore, della solidarietà e della giustizia. La sua voce, sempre vicina agli ultimi e ai dimenticati, continuerà a risuonare in chi ogni giorno si impegna per costruire una società più giusta e umana.





Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune, ricorda Papa Francesco, sottolineando l’attualità e la forza del suo messaggio: “Il suo costante richiamo alla pace, al contrasto delle guerre, delle disuguaglianze e delle illegalità, rappresenta una bussola morale per tutti noi. Sono gli stessi valori che ispirano l’azione quotidiana dell’Accademia IC e che continueremo a promuovere con ancora maggiore convinzione. Non disperdere la sua eredità – aggiunge Carmela Tiso – significa trasformare le sue parole in gesti concreti, scegliere ogni giorno da che parte stare: accanto ai più deboli, dalla parte della legalità, della pace e della dignità umana”, conclude il portavoce di Accademia IC.



