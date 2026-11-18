Palermo 18 novembre 2026 – La vicenda Airone Parking, denunciata dalla Cgil, con i licenziamenti dei lavoratori, è stata un chiaro segnale. E ha dato il via alla necessità di affrontare il tema del comparto dei parcheggi privati operanti nell’area dell’aeroporto Falcone-Borsellino dal punto di vista di legalità, trasparenza e tutela dell’occupazione.

“Dalla vertenza Airon Parking deve partire una vertenza che riguarda tutto il comparto. Non è sufficiente intervenire quando le crisi aziendali si traducono in perdita di posti di lavoro. Occorrono strumenti di prevenzione, per garantire il rispetto delle regole e rafforzare le tutele per chi lavora”, dichiarano per la Filt Cgil Palermo i segretari Fabio Lo Monaco e Olga Giunta e per Cgil Palermo il segretari Mario Ridulfo e Dario Fazzese.

Per queste ragioni, Filt e Cgil chiedono un incontro al prefetto di Palermo, per avviare un percorso finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo territoriale di legalità, trasparenza e tutela del lavoro, con particolare riferimento ai parcheggi e ai servizi di sosta presenti nei territori di Cinisi, Carini e Terrasini.

La proposta punta al coinvolgimento delle amministrazioni comunali, dell’Ispettorato del Lavoro, degli enti di controllo, dei sindacati e delle rappresentanze imprenditoriali. Lo scopo: promuovere verifiche sulla regolarità delle attività, contrastare il lavoro nero e irregolare, prevenire possibili infiltrazioni criminali, tutelare le imprese che rispettano le regole, vigilare su applicazione piena di contratti collettivi, obblighi contributivi, sicurezza e prevenzione delle crisi occupazionali.

Un altro tema centrale riguarda l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Filt e Cgil chiedono che il protocollo preveda una ricognizione della regolarità degli impianti e un rafforzamento delle garanzie contro qualsiasi forma di controllo illecito a distanza dei dipendenti.

“Le questioni che emergono dal territorio si inseriscono nelle ragioni della mobilitazione della Cgil di venerdì sul contrasto alla precarietà e sul lavoro povero, sulla maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro e su politiche capaci di difendere l’occupazione nel Mezzogiorno – proseguono Lo Monaco, Giunta, Ridulfo e Fazzese – Quando un lavoratore perde il posto, quando il salario non garantisce una vita dignitosa, quando la precarietà diventa una condizione permanente o quando vengono meno le garanzie di sicurezza e di rispetto dei diritti, siamo di fronte a problemi che richiedono risposte concrete, tanto sul piano nazionale quanto su quello locale».









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