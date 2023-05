“L’area verde attrezzata di parco Bonagia, in via della Giraffa, è un patrimonio che va rilanciato: la consegna dei lavori avvenuta oggi in tempi rapidissimi e che dovrebbero concludersi entro sei mesi, consentirà di rimettere a nuovo uno spazio per lo sport e il tempo

libero indispensabile per il quartiere”.

Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi, presente oggi alla consegna dei lavori per quasi 700 mila euro insieme agli assessori comunali Totò Orlando e Sabrina Figuccia, al presidente e ai rappresentanti della Terza circoscrizione, fra cui il consigliere Ivan Amorello, nell’area tra via della Giraffa, via dell’Antilope e via Guido Rossa a Palermo. Area attualmente fruibile solo in parte e che, grazie ai lavori, verrà dotata di nuove strutture polivalenti.

“Si tratta di uno spazio che negli anni è stato continuamente vandalizzato – continua Chinnici – e per questo chiediamo all’Amministrazione, che va ringraziata per l’attenzione e la celerità, di procedere a un affidamento che dia certezze sulla custodia e sull’uso del bene. Noi manterremo alta l’attenzione, non è pensabile sprecare altro denaro pubblico”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.