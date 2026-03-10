Iniziato il conto alla rovescia, manca poco meno di un mese alla Santa Pasqua e con essa la lunga attesa di bimbe e bimbi per poter scartare e gustare golose uova di cioccolato con l’immancabile sorpresa. Una gioia che l’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo proverà anche quest’anno a donare a bimbe e bimbi delle famiglie meno fortunate della città attraverso una raccolta solidale.





In questo senso l’appello di Rossana La Monica, presidente di Astrea: “Mi auguro che anche quest’anno, grazie alla generosità della comunità, riusciremo a trasformare un semplice gesto, donare un uovo di Pasqua, in un abbraccio collettivo capace di raggiungere bambine e bambini che vivono momenti difficili.





La nostra raccolta, – continua – non è solo un’iniziativa solidale: è un invito a sentirci parte di una città che sa prendersi cura, che sa condividere, che sa sorridere insieme. Ogni uovo donato è un piccolo atto d’amore che diventa festa, gioco, speranza.

Ringrazio fin da ora, – conclude Rossana La Monica – tutte le persone che sceglieranno di partecipare con un uovo, un sorriso e la voglia di far crescere la solidarietà della nostra comunità. La vostra presenza, il vostro sostegno e la vostra sensibilità sono ciò che permette ad Astrea di continuare a portare avanti il suo impegno quotidiano accanto alle famiglie e ai più piccoli. Grazie”.

La raccolta di uova di Pasqua sarà attiva in Piazza Santa Lucia, 16 a Siracusa, presso la sede di Astrea, tutti i giorni esclusa la domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Luogo: Piazza Santa Lucia, Siracusa, 16, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.