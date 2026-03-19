Il diciannovesimo Congresso territoriale del sindacato delle costruzioni della UIL, in presenza di oltre 200 delegati, si è svolto ieri presso l’Auditorium della Cassa Edile di Messina

Messina, 18 marzo 2026 – Pasquale De Vardo è stato riconfermato Segretario generale della Feneal Uil Tirrenica Messina–Palermo al termine del diciannovesimo Congresso territoriale del sindacato delle costruzioni della UIL, svoltosi ieri presso l’Auditorium della Cassa Edile di Messina. Una riconferma che rafforza il percorso sindacale di De Vardo, già Segretario generale della Feneal Uil Siciliana, alla guida della struttura territoriale in una fase cruciale per il settore delle costruzioni.

I lavori congressuali si sono svolti davanti a una partecipata platea di oltre 200 delegate e delegati, ospiti, autorità e rappresentanti delle istituzioni, in un momento di confronto che ha posto al centro le principali sfide del comparto: sicurezza nei cantieri, legalità, diritti del lavoro e sviluppo del settore.

Nella sua relazione congressuale, il Segretario generale Pasquale De Vardo ha posto con forza il tema della sicurezza e della legalità nel settore delle costruzioni. «Abbiamo voluto dedicare un ricordo a tutte le vittime sul lavoro e in particolare alla strage di Casteldaccia e al delegato della Feneal Salvatore Ada caduto sul lavoro. La sicurezza nei cantieri deve diventare una priorità assoluta e permanente. Servono più prevenzione, più formazione e controlli efficaci per contrastare il lavoro irregolare e tutelare la dignità dei lavoratori. Non possiamo accettare che il lavoro continui a costare vite umane», Il ha dichiarato De Vardo.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema europeo dell’abitare. Secondo il Segretario generale della Feneal Uil Tirrenica Messina–Palermo, il piano casa e la nuova determinazione del Parlamento europeo sul diritto all’abitare rappresentano una grande occasione per il Paese.

«Il diritto alla casa è oggi una delle principali questioni sociali in Europa. Le politiche sull’abitare possono diventare una leva strategica per lo sviluppo economico e per il rilancio del settore delle costruzioni, generando lavoro regolare e qualità urbana», ha sottolineato De Vardo.

Nel dibattito congressuale è stato inoltre ribadito il valore della bilateralità di settore, con il ruolo centrale degli enti paritetici – Casse Edili e Formedil (scuole edili) – strumenti fondamentali per garantire welfare contrattuale, formazione qualificata e tutela dei lavoratori.

«La bilateralità rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema: attraverso Casse edili e scuole edili garantiamo formazione, welfare e diritti. Allo stesso tempo la contrattazione territoriale deve continuare a rafforzare salari e condizioni di lavoro, rendendo il settore competitivo con il resto del sistema nazionale ed europeo», ha aggiunto il Segretario generale.

I lavori del congresso sono stati conclusi dal Segretario nazionale della Feneal Uil, Pierpaolo Frisenna. Nel corso della giornata sono intervenuti anche il Segretario generale della UIL Messina, Ivan Tripodi, il Segretario della UIL Sicilia Ignazio Baudo, il segretario organizzativo della Feneal Uil Sicilia, Antonino Potenza, e il Tesoriere nazionale della Feneal Uil, Vincenzo Mudaro.

Il congresso ha inoltre eletto la nuova segreteria territoriale che affiancherà il Segretario generale De Vardo: Francesco Catalano e Salvatore Puleo entrano a far parte della segreteria, mentre Vincenzo Curatola ricoprirà il ruolo di tesoriere.

La riconferma di Pasquale De Vardo e il rinnovo degli organismi dirigenti segnano l’avvio di una nuova fase di impegno della Feneal Uil Tirrenica Messina–Palermo, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni, promuovere sicurezza e legalità nei cantieri e sostenere politiche di sviluppo capaci di coniugare crescita economica, occupazione e diritti.





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