Anche Anap Confartigianato Palermo si unisce con convinzione alla denuncia lanciata da Anap Confartigianato sul ritardo nel pagamento delle pensioni di maggio 2026. A causa della distribuzione del calendario bancario, l’accredito per chi percepisce la pensione tramite banca è previsto solo per lunedì 4 maggio.

Una situazione che, secondo l’Associazione, crea disagi concreti anche a Palermo e provincia, dove migliaia di pensionati vivono esclusivamente del proprio assegno mensile. Il ritardo nel pagamento delle pensioni rappresenta infatti un problema serio per la gestione delle spese quotidiane.





«Per molti pensionati di Palermo e provincia – dichiara il Presidente di ANAP Confartigianato Palermo, Camillo Alessi – anche un solo giorno di ritardo è un grosso problema: significa difficoltà nel pagamento di affitti, bollette e spese essenziali. È una mancanza di rispetto verso gli anziani che hanno contribuito con il loro lavoro alla crescita del Paese».

Anap Palermo denuncia con forza l’inerzia delle istituzioni sul tema pensioni, già segnalata nei mesi scorsi anche a livello nazionale, e sottolinea l’urgenza di un intervento immediato per superare una norma considerata ormai anacronistica.





«Chiediamo al Governo un intervento urgente per modificare questa situazione – aggiunge Alessi –. In assenza di risposte concrete, Anap è pronta alla mobilitazione a tutela dei pensionati».

Con questa presa di posizione, Anap Palermo si allinea alla linea nazionale, rafforzando l’appello per garantire maggiore tutela ai pensionati, in particolare alle fasce più fragili, e per evitare futuri ritardi nel pagamento delle pensioni.

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