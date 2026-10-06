“Fai della tua vita un’opera d’arte”: è attorno a questo imperativo che si snoda “Performance”, lo spettacolo ideato e interpretato da Bibi Bianca, in scena il 17 ottobre alle 21,15 e in replica il 18 ottobre alle ore 18,30.al Teatro Fontarò di Palermo, in via Danimarca 50/D.

“Performance” traccia un percorso errabondo che rimbalza da Lord Byron a Jules Laforgue, da Arthur Rimbaud a Dino Campana, da Vincent van Gogh a Mário de Sà-Carneiro. Attingendo allo spleen decadente e all’anticonformismo dei poeti “maledetti”, lo spettacolo si apre a una riflessione tagliente e attuale sulla realtà culturale contemporanea, toccando la chiusura di edicole e librerie, la crisi dei quotidiani e il fenomeno dei “nanetti”, dei falsi editori e dell’intellighenzia radical chic.





Sul palco, i versi immortali dei poeti francesi si fondono con chiacchiere ironiche e dissacranti, facendo rivivere lo spirito autentico e genuino del cabaret storico, quello dello Chat Noir di Parigi frequentato da figure del calibro di Kurt Weill e Bertolt Brecht. Bibi Bianca veste i panni del conférencier e intrattenitore brillante, interagendo costantemente con il pubblico.





Ad accompagnare Bibi Bianca n questo viaggio tra parole e musica ci sono Toti Basso, superbo alla chitarra, e Annalisa Arcoleo, sirena incantatrice capace di spaziare agilmente tra generi musicali differenti, seguendo la cifra stilistica folle, passionale, garbata e dissacrante del protagonista.

Il programma della stagione del Fontarò proseguirà il 21 e 22 novembre con “Opera Buffa” e il 12 dicembre con il “Cabaret” di Miriam Di Paola e Bibi Bianca. Nel 2027 il cartellone riprenderà il 23 e 24 gennaio con “E fecero l’Italia”, il 20 e 21 febbraio con “Palermo anni ’70”, il 20 e 21 marzo con “…E nell’eternità”, il 16, 17 e 18 aprile con “Il bambino di burro” e si concluderà l’8 e 9 maggio con “Amleto” di Laforgue secondo Bibi Bianca, interpretato da Carlo D’Aubert.

Il biglietto per il singolo spettacolo è di 13 euro (ridotto 10 euro).

Per informazioni e prenotazioni: 347 0618742.

Luogo: Fontarò

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