“Lagalla senza freni: non è un modo di dire, è la realtà. Dopo lo scempio su altre strade della città, adesso tocca a via Roma, uno degli assi centrali di Palermo ad essere stravolta da piste ciclabili che di ciclabile hanno ben poco: corsie ricavate ai margini della carreggiata, senza cordoli, senza alcuna reale protezione per chi pedala”.

A dirlo sono Michele Nasca e Michele D’Amico coordinatori di Noi Moderati a Palermo e provincia.

“E’ sufficiente girare per la città per accorgersene: opere che non servono né ai ciclisti né agli automobilisti, uno spreco di risorse pubbliche e l’ennesimo disagio inflitto ai palermitani, che già oggi pagano il prezzo di cantieri infiniti e traffico paralizzato. Parliamo di 1,4 milioni di euro di fondi comunali. Non se ne può più” aggiungono.

“Il prossimo sindaco avrà un gran da fare per rimettere in sesto la città dopo i disastri di questa amministrazione. Quella di un sindaco che ha dimostrato di saper guidare soltanto le bici… e per di più senza freni” concludono.

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