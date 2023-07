Appuntamenti imperdibili questo fine settimana a Petralia Soprana. Si tratta dell’Orienteering in notturna e gli eventi “Petra folk festival” e il concerto di Lidia Schillaci con la Women Orchestra dedicato a Lucio Dalla.

Giovedì sera sarà lo sport ad animare le vie del borgo. Una caccia al tesoro in notturna, una esplorazione divertente del paese con bussola, mappa e lanterna adatta a grandi e piccini.

Venerdì e sabato vedranno la prima edizione di “Petra folk festival”, due giorni di iniziative dedicate alla valorizzazione delle tradizioni sopranesi, madonite e siciliane. Una occasione – scrive la Consulta Giovanile che organizza la manifestazione – “per approfondire e trasmettere l’origine della nostra identità, attraverso laboratori dedicati alla tradizione manuale e scritta, l’esibizione di gruppi folk locali e spettacoli musicali che ci permetteranno non solo di danzare e divertirci, ma anche di ritrovare un senso comunitario a partire dalle nostre radici. Petralia Soprana – continua – rappresenta il cuore della Sicilia, quella autentica e popolare, che resiste al ricatto dell’emigrazione forzata e rafforza le proprie radici nella memoria e nella trasmissione delle proprie tradizioni.” L’evento è promosso dalla Consulta Giovanile di Petralia Soprana, in collaborazione con la Pro Loco Petralia Soprana, il Gruppo Folk Stendardieri Sopranesi il Gruppo Folk “U Rafu“ Terra del Sale – Centro Studi Tradizioni Popolari, l’associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana, l’associazione Nun si parti; con il patrocinio della Fondazione Ignazio Buttitta e del Comune Petralia Soprana. Il programma prevede: Venerdì 28 alle ore 17 una tavola rotonda dal tema “Le nostre radici vanno raccontate, cantate, ballate” e la presentazione del logo e narrazione storica del 70° anniversario della nascita del ballo della cordella di Raffo. Alle ore 19, laboratori di tamburello, canto e ballo a cura di Ciccio Piras e Simona Ferrigno. A seguire l’esibizione musicale del gruppo “Giampiero Amato and Sicilian Family”. Sabato 29 alle ore 18 sfilata ed esibizione del Gruppo Folk “U Rafu – Terra del Sale” e del Gruppo Folk “Stendardieri Sopranesi”; a seguire la lettura di racconti e poesie siciliane Per le vie del paese. Alle ore 22 il concerto di musica popolare siciliana con “I Beddi”.

Domenica 30 luglio la piazza Duomo accoglierà il concerto di Lidia Schillaci con la Women Orchestra “Futura. Donne per Lucio”. Un affascinante spettacolo, dedicato a Lucio Dalla, tutto al femminile. Sul palco ad accompagnare Lidia, ci sarà la Women Orchestra, 16 elementi tra ritmica e sinfonica tutte donne, diretta dal Maestro Alessandra Pipitone. Il concerto è una sorta di “viaggio nella poetica rivoluzionaria di Lucio Dalla”. Le canzoni di Lucio saranno proposte in una veste diversa, intensa ed affascinante grazie alla voce particolare di Lidia Schillaci, all’amalgama sonoro della Women Orchestra, agli arrangiamenti ed alla direzione artistica del Maestro Fabrizio Lamberti per la parte pop, ed a quelli del Maestro Valter Sivilotti per la parte sifonica. L’appuntamento di Petralia Soprana rientra nella tournée estiva che partirà dalla Sicilia, terra natia di Lidia, e toccherà i luoghi di cultura più suggestivi d’Italia, quali anfiteatri e teatri di pietra. La produzione dello spettacolo è affidata ad A.s.c. Production e l’intero progetto è sponsorizzato da Seed, azienda leader nel settore dell’energia elettrica nel campo della sostenibilità ambientale. BIGLIETTI Da € 9,94 https://bit.ly/3JzJ8wN

