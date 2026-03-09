Il Liceo Scientifico “O. M. Corbino” di Siracusa promuove l’evento culturale e scientifico “Pi Greco Day: da Archimede alle sue stelle”, in programma sabato 14 marzo 2026 nel cuore di Ortigia.

L’iniziativa, sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, celebra la figura di Archimede e valorizza le discipline STEAM attraverso un percorso interdisciplinare aperto alla cittadinanza e alle scuole del territorio.

«La scuola – dichiara la Dirigente scolastica Valentina Grande – è chiamata oggi a dialogare con il territorio e a diventare laboratorio permanente di conoscenza condivisa. Con questo evento uniamo sapere scientifico, memoria storica e creatività giovanile, rafforzando il legame identitario con Archimede».





PROGRAMMA

H 16.30, presso salone “Paolo Borsellino”, Palazzo del Senato – Piazza Duomo 4

– Convegno interdisciplinare

Interventi di:

• Prof. Dario Camiola: Docente di Fisica Matematica, Dip. di Matematica e Informatica UniCT,

• Prof. Daniele Spadaro: Dirigente di ricerca, già Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania,

• Prof. Lorenzo Guzzardi: Archeologo e già Direttore del Polo regionale di Siracusa per i siti culturali.

H 16.30 – 20.30, nel centro storico (Piazza Duomo, Piazza Minerva, Largo Aretusa)





– Attività STEAM

– Mostra fotografica “La forma dell’Infinito”

– Laboratori di matematica e fisica

– Osservazioni astronomiche con telescopi in collaborazione con INAF

L’evento è valido come aggiornamento professionale per il personale docente (Piattaforma S.O.F.I.A. ID 103535 – Ed. 155945).

L’evento è realizzato con il patrocinio di prestigiose realtà istituzionali e scientifiche, che ne attestano la rilevanza culturale e formativa sul territorio.





Patrocini:

– Comune di Siracusa

– Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Catania

– Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astrofisico di Catania (OACT)

– Associazione per l’Insegnamento della Fisica – sezione di Siracusa (AIF)

Luogo: Ortigia (Sr), Piazza Minerva, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

