Il Piano Casa non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione per le politiche abitative del nostro Paese. Con il Governo di centrodestra, il tema della casa è tornato finalmente al centro dell’agenda nazionale, riconoscendo che l’accesso a un’abitazione dignitosa è un diritto fondamentale e una priorità strategica per il futuro dell’Italia.





Gli Stati Generali dell’Abitare, promossi dall’Unione di Centro (UdC), hanno confermato una consapevolezza condivisa e imprescindibile: senza casa non c’è futuro. La casa non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di sicurezza, dignità, autonomia e la base imprescindibile per costruire un percorso di vita stabile e sereno.

In questa prospettiva, è fondamentale restituire ai giovani l’opportunità concreta di accedere a un’abitazione. Investire nella casa significa investire nel loro futuro e, di conseguenza, nel futuro dell’intera società. La politica abitativa deve quindi essere uno strumento efficace per sostenere le nuove generazioni, favorendo l’inclusione sociale e la crescita economica.





La Segreteria Comunale dell’UDC di Palermo si impegna a promuovere e sostenere iniziative che mettano al centro la casa come pilastro di una società più giusta e solidale. Solo attraverso politiche abitative lungimiranti e inclusive potremo garantire a tutti, e in particolare ai giovani, la possibilità di costruire il proprio futuro con serenità e dignità.

Il cammino è appena iniziato, ma con determinazione e collaborazione possiamo trasformare questa nuova stagione in un’opportunità reale per il nostro Paese e per la nostra città.

Segreteria Comunale UDC

Città di Palermo

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