“I soldi ci sono ma il Comune dorme e così quattro parcheggi di interscambio tra auto, tram e metro fondamentali per la mobilità cittadina rischiano di non vedere mai la luce a Palermo”.

La denuncia è del deputato M5S all’ARS Adriano Varrica, che ha annunciato la convocazione della giunta Lagalla in IV commissione all’ARS “perché le risorse non possono restare bloccate e, soprattutto, per verificare quali siano le vere intenzioni del Comune”.

La vicenda prende le mosse da un finanziamento regionale al Comune (derivante da un bando del 2018) per la realizzazione di 4 parcheggi di interscambio (Francia, Notarbartolo, De Gasperi, Croci) secondo la formula del project financing per un costo complessivo di 121 milioni di euro, di cui 50 a carico della Regione e il resto a carico di privati.

“Queste risorse – spiega Varrica – sono un’eredità della precedente Amministrazione che la Giunta Lagalla ha provato a utilizzare nel dicembre 2022. Purtroppo, la gara per il partenariato pubblico-privato andò deserta per le valutazioni errate da parte del Comune, prontamente segnalate dall’Associazione Nazionale Costruttori (ANCE), che definì l’operato del Comune un flop annunciato. Il Comune dichiarò che subito sarebbero state effettuate le correzioni per procedere a una nuova gara, ma da allora, e sono trascorsi ben due anni, non si è mossa una foglia, come confermato dalla risposta arrivata in questi giorni dalla Regione a una mia interrogazione. La Regione, titolare dei fondi, ha solo riferito che durante una riunione informale, il Comune avrebbe parlato di dirottare tutti i fondi sul parcheggio Francia, abbandonando tutti gli altri. Ma nessun atto formale è seguito a queste interlocuzioni. Per questo convocheró in Commissione IV all’ARS il Comune di Palermo, bisogna fare chiarezza, le risorse vanno utilizzate e le infrastrutture realizzate.”

